  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11. günde 947'ye çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?

»
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11. günde 947'ye çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11. günde 947'ye çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 sayısı 9. günde 359 iken; 10. güne gelindiğinde bu sayı 670'e, 11. günde ise 947'ye çıktı.

Bu hızlı artış ülkede yapılan test sayısıyla da orantılı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldığını, 277’sinin pozitif çıktığını" ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor.

İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bin 800'ü aştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 53 bini geçti.

Covid-19 vaka grafiğinde Türkiye 11. günde Güney Kore'yi yakaladı

Covid-19 tanılarının yapıldığı ilk ülkelerde günler içerisinde açıklanan vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. Örneğin Güney Kore ilk koronavirüs vakasını açıkladıktan 10 sonra ülkedeki vaka sayısının 833 olduğunu duyurdu.

Türkiye ise ilk vakayı açıkladıktan tam 11 gün sonra bu sayının 947 olduğunu bildirdi. En kısa zamanda en çok vaka açıklayan Güney Kore, 11'nci gününde toplam vaka sayısının 977 olduğunu açıklamıştı.

Güney Kore maksimum sayıda test yaparak, Covid-19 vakalarını artırdı ve kısa zamanda epidemiyi kontrol altına almayı başardı. 22 Mart'ta Güney Kore'deki toplam vaka sayısı 8 bin 897.

Vakalar ne kadar hızlı belirlenirse, Covid-19'un yayılma hızı o kadar düşüyor

Covid-19 tanılarının daha yavaş yapıldığı İtalya'da bugün 53 binden fazla hasta bulunuyor. İtalya 15'nci gününde toplam bin 128 Covid-19 vakası açıklamıştı. Bu rakam Güney Kore'nin açıkladığı rakamdan 2,7 kat daha az.

Bir diğer örnek de İspanya. Madrid hükümeti, 15'nci gününde (29 Şubat) sadece 58 vaka duyurmuştu. Bugün İspanya'daki toplam vaka sayısı 25 bini geçiyor. Bu durum göre, ülkeler vakaları belirlemede ne kadar hızlı davranırsa, salgını kontrol etme kabiliyetleri o kadar yüksek oluyor.

İlk 10 günde en fazla vaka tespit eden ülke Güney Kore

Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve çok fazla kişiye test yapılması sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.

Güney Kore'nin aldığı önlemlerden biri maksimum kişiye Covid-19 testi yaparak, karantina koşullarını katılaştırmak oldu.

Her ülkede 1 milyon kişi başına düşen test sayısına bakıldığında zirvede 3 bin 692 ile Güney Kore var. Bu, Güney Kore’de her 1 milyon kişiden 3 bin 692 kişinin teste girdiğini gösteriyor.

Bunun sayesinde vaka sayısı artışı ciddi oranda yavaşladı. Bugün Güney Kore'deki toplam vaka sayısı 8 bin 897.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • #CORONA Türkiye,KKTC dahil 46 ülkeye uçuşları durdurdu21 Mart 2020 Cumartesi 15:28
  • Berber ve kuaförlerin faaliyetleri 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak21 Mart 2020 Cumartesi 15:09
  • Türkiye'den Almanya'ya Direkt Uçuşlar Durduruldu21 Mart 2020 Cumartesi 14:55
  • Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi21 Mart 2020 Cumartesi 10:03
  • T.C'de tüm özel ve vakıf üniversitesi hasteneleri 'pandemi hastanesi' ilan edildi20 Mart 2020 Cuma 23:49
  • Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9'a; vaka sayısı 670'e yükseldi20 Mart 2020 Cuma 23:48
  • "Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor" dedi; koyununun altını çocuk bezi ile bağladı20 Mart 2020 Cuma 19:34
  • Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk defa kapandı20 Mart 2020 Cuma 18:41
  • Yemeksepeti, TC Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladı20 Mart 2020 Cuma 17:32
  • Cumayı camide kılmakta ısrar ettiler: Kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu20 Mart 2020 Cuma 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti