  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Türkiye'de Kovid-19'da Günlük En Yüksek Vefat Sayısına Ulaşıldı

»
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. 
Türkiye'de Kovid-19'da Günlük En Yüksek Vefat Sayısına Ulaşıldı

Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu.

Son 24 saatte, 177 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Bugün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981'e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"EN GÜVENLİ YER EVİMİZDİR"

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi çeşmeye babasının adını yazdıran Çamlı'dan açıklama: Ne var yani bunda? 'Babamın ruhuna gitmiş oldu'27 Kasım 2020 Cuma 21:31
  • Adana'da 28 yaşındaki kadın, düğününden 4 gün sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti27 Kasım 2020 Cuma 20:36
  • Davutoğlu: Kovid-19 testim pozitif çıktı27 Kasım 2020 Cuma 20:30
  • 600 bin lirasının gasp edildiğini söyledi, parayı bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı27 Kasım 2020 Cuma 20:30
  • Türkiye'de bir günde 29 bin 845 vaka, 177 can kaybı27 Kasım 2020 Cuma 20:14
  • Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişik27 Kasım 2020 Cuma 18:42
  • Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti27 Kasım 2020 Cuma 18:14
  • Malatya'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem27 Kasım 2020 Cuma 16:00
  • Kulat: AK Parti'nin Kürtlerle Bağının Kopmasına Gayret Ediliyor27 Kasım 2020 Cuma 15:50
  • Esra Erol Kayıp Kızı 10 Dakikada Buldu!27 Kasım 2020 Cuma 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti