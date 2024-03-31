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Türkiye'de kral da var astronot da: Sandık başından ilginç kareler

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Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi için sandık başında. Oy vermeye farklı kostümler ve hayvanlarla gelen seçmenler ilginç görüntüler oluşturdu.
Türkiye'de kral da var astronot da: Sandık başından ilginç kareler

Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi için sandık başında. Oy vermeye farklı kostümler ve hayvanlarla gelen seçmenler ilginç görüntüler oluşturdu.
 

Oy vermeye farklı kostümler, araçlar ve hayvanlarla gelen bazı seçmenler ilginç görüntüler oluşturdu.

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Adana'nın yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'na gitti. Ünal, giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullandı.

 

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