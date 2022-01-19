  • BIST 2.042,08
  • Altın 782.90793
  • Dolar 13.3517
  • Euro 15.1515
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Türkiye'de Son 24 saat: 72 bin 615 vaka, 176 can kaybı.

»
Son 24 saat: 72 bin 615 vaka, 176 can kaybıç
Türkiye'de Son 24 saat: 72 bin 615 vaka, 176 can kaybı.

Türkiye’de son 24 saatte 72 bin 615 vaka, 176 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 412 bin 31 Covid-19 testi yapıldı, 84 bin 426 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları aktardı: “Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: 2022 En Parlak Yılımız Olacak18 Ocak 2022 Salı 20:50
  • TC Maliye Bakanlığı 10 Soruda Anlattı! İşte Kur Korumalı Mevduatın Detayları18 Ocak 2022 Salı 18:26
  • Erdoğan: Bizim Yaklaşımımız Barajın Yüzde 7 Olması Yönünde18 Ocak 2022 Salı 16:27
  • ‘Turkey’den Türkiye’ye değişim tartışma yarattı: ‘Ü’ krizi yaşanabilir18 Ocak 2022 Salı 14:15
  • Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım tehdidi18 Ocak 2022 Salı 10:45
  • Türkiye'de Vaka Sayısı Açıklandı!17 Ocak 2022 Pazartesi 20:15
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Arnavutluk İlişkilerini Değerlendirdi17 Ocak 2022 Pazartesi 18:27
  • Rama: Erdoğan, Dediklerini Yapan Ve Yaptığını Söyleyen Bir Kişidir17 Ocak 2022 Pazartesi 17:53
  • HDP'den üçüncü ittifak açıklaması: Yarın bir araya geleceğiz17 Ocak 2022 Pazartesi 14:30
  • CHP'ye kurumsal hizmet sağlayan, kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu: Erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti