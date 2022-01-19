Türkiye'de Son 24 saat: 72 bin 615 vaka, 176 can kaybı.

Türkiye’de son 24 saatte 72 bin 615 vaka, 176 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 412 bin 31 Covid-19 testi yapıldı, 84 bin 426 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları aktardı: “Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir.”