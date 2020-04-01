Türkiye'de vaka sayısı 15 bin 679; can kaybı da 277'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Quote Message: Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu

Quote Message: Sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz. Sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

Quote Message: Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur.