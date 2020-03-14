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Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine yasak: Girişler bu sabah itibarlıyla yasaklandı

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Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine yasak: Girişler bu sabah itibarlıyla yasaklandı
Türkiye'den 9 Avrupa ülkesine yasak: Girişler bu sabah itibarlıyla yasaklandı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği ve Hudut Mülki İdare Amirliklerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa’ya doğru kaymasına sebep olduğu ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında, aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede hudut kapılarında alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Bu kapsamda söz konusu ülkelerden ülkemize yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.

- Anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları 14.03.2020 tarih saat 08.00’ den sonra ülkemize alınmayacak.

- Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durduruldu.

- Anılan ülkeler ile ilgili olarak da daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacak.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelge İle söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun ilgili birim amirleri, valiler ve kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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