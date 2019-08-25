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Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye için Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile faaliyet başladığını açıkladı. SDG'den ise güvenli bölgeye destek mesajı geldi.
Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması için planlanan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını açıkladı. 

Bakan Akar, İzmir'deki birliklerde incemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı açıklamada, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD'li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün öğleden sonra yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" şeklinde konuştu. 

Bakan Akar, belirlenen esaslara dayanılarak, zaman kaybetmeksizin güvenli bölgenin oluşturulmasının planladığını da sözlerine ekledi. Akar, Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı görüşmede de "Planlamanın birinci aşamasını başlatılması ve ileri aşamaların ele alınması için askeri heyetlerin tekrar Ankara'da bir araya gelmesi" konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı. 

SDG'den güvenli bölgeye destek mesajı

Öte yandan, Suriyeli Kürtlerden de ABD ile Türkiye arasında varılan güvenli bölge anlaşmasına destek mesajı geldi. YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani Cumartesi günü Haseke kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki uzlaşmanın başarıya ulaşması için çaba göstereceklerini söyledi. Aynı zamanda YPG'nin komutanı olan Kobani, "SDG bu operasyonun başarısına yönelik pozitif bir unsur olacaktır" diye konuştu.

IŞİD Karşıtı uluslararası koalisyonun temsilcilerinden Amerikalı General Nicholas Pond ise güvenli bölgenin plansız askeri operasyonların önüne geçeceğini ifade etti. Pond, "Bu diyaloğun sınır bölgesini sürdürülebilir bir şekilde korumanın tek yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye, Kürtlerden oluşan YPG'yi, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor ve sınırında konuşlanmasına karşı çıkıyor. Ankara, IŞİD'e karşı mücadele önemli rol üstlenen ABD destekli YPG'ye yönelik operasyon açıklamaları nedeniyle Washington'la uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

7 Ağustos'ta varılan Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmanın detaylarına ilişkin Ankara'nın verdiği bilgiye göre, SDG'nin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn,Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

ABD Merkez Komutanlığı Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, SGD Türkiye sınırındaki karakollarını yıktı. Açıklamada, bunun SDG'nin söz konusu güvenli bölge anlaşmasına olan bağlılığının bir göstergesi olduğu belirtildi. 

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