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Türkiye'den 'sahada' yanıt: Savaş gemileri Doğu Akdeniz'e iniyor

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Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan deniz yetkileri anlaşması Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından ''yok hükmünde'' olduğu vurgulanmıştı.
Türkiye'den 'sahada' yanıt: Savaş gemileri Doğu Akdeniz'e iniyor

Türkiye'den bu iki ülkeye karşı Navtex hamlesi açıklandı. Türkiye, atış eğitimleri için 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında yeni bir Navtex yayınladı.

TürkiyeYunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına, Antalya'nın Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan ederek yanıt verdi.

 

Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için yeni bir anlaşma yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı. İki ülkenin Türkiye'yi hiçe sayarak yaptığı anlaşmaya Dışişleri Bakanlığı'ndan peş peşe gelen sert tepkilerin ardından yeni bir hamle daha geldi.

YENİ NAVTEX İLAN EDİLDİ

 

Türkiye, iki ülkenin deniz yetkileri anlaşmasına bölgede yeni bir Navtex ilan ederek yanıt verdi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.

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"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki anlaşmasının, Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada ve masada göstereceğiz" dedi.

 

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