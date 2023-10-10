Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

EURO 2032'nin İtalya ile ortak ev sahibi olmaya hazırlanan Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 6. kez katılmanın mücadelesini veriyor.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, son 3 maçına Hırvatistan'ın averajla gerisinde grup ikincisi olarak girdi.

Türkiye, EURO 2024 yolunda önündeki ilk maçı 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak.

15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını kasım ayındaki Galler karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Grupta bir maçı eksik Hırvatistan ve Türkiye'nin 10'ar, Ermenistan ve Galler'in ise 7'şer puanı bulunuyor. D Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren takım EURO 2024 biletini kazanacak.

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 kez mücadele etti

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de de beklentilerin uzağında kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.