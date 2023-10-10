  • BIST 8442.79
  • Altın 1657.375
  • Dolar 27.7197
  • Euro 29.4527
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

» »
EURO 2032'nin İtalya ile ortak ev sahibi olmaya hazırlanan Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 6. kez katılmanın mücadelesini veriyor.
Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, son 3 maçına Hırvatistan'ın averajla gerisinde grup ikincisi olarak girdi.

Türkiye, EURO 2024 yolunda önündeki ilk maçı 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak.

15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını kasım ayındaki Galler karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Grupta bir maçı eksik Hırvatistan ve Türkiye'nin 10'ar, Ermenistan ve Galler'in ise 7'şer puanı bulunuyor. D Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren takım EURO 2024 biletini kazanacak.

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 kez mücadele etti

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de de beklentilerin uzağında kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel Tepebaşı’nda futbol sahasını ziyaret etti, muhtarlık binasının açılışını yaptı06 Ekim 2023 Cuma 08:24
  • Real Madrid'de Arda Güler bireysel çalışmalara başladı05 Ekim 2023 Perşembe 18:15
  • Süper Lig'de 8. hafta05 Ekim 2023 Perşembe 18:00
  • A Milli Takım Almanya ile özel maçta karşılaşacak05 Ekim 2023 Perşembe 17:45
  • Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 'Otuz yıl sonra Manchester United cehennemi gördü, fakat İstanbul'da değil kendi sahasında'04 Ekim 2023 Çarşamba 17:40
  • KTSYD, Tekin ve Özen’in katılımlarıyla seminer düzenleyecek04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
  • Dünyadaki ilk futbol müzesinde Türk futbolu da tanıtılacak04 Ekim 2023 Çarşamba 13:35
  • KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan istifa etti04 Ekim 2023 Çarşamba 11:36
  • Barcelona genç yıldızı Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi03 Ekim 2023 Salı 10:50
  • Zaha: Manchester United'ın canını yakabilecek oyuncularımız var03 Ekim 2023 Salı 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti