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Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken dış borç 121 milyar dolar

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Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken dış borç 121 milyar dolar
Türkiye'nin bir yılda ödemesi gereken dış borç 121 milyar dolar

Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını gösteren kısa vadeli dış borç, eylül sonu itibariyle geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121.3 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre kırılıma bakıldığında bankalar kaynaklı kısa vadeli borç yüzde 0.4 azalarak 56.9 milyar dolara gerilerken banka dışı sektörlerin kısa vadeli dış borç yüzde 12.8 artışla 58 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22.5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7.4 artarak 90.4 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli dış borcun yüzde 50.9’u dolar, yüzde 30.4’ü avro, yüzde 13’ü ise lira borçlardan oluştu.

Öte yandan temmuz sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç 172.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam borçta kamu sektörünün yüzde 18.2, Merkez Bankası’nın yüzde 3.7, özel sektörün ise yüzde 78.1 paya sahip olduğu gözlendi.

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