Türkiye'nin 'depresyon'a girmesine bir adım kaldı

Mahfi Eğilmez*

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "kriz halleri ve tanımlarına" yer verdiği yazısında ekonomide en kötünün "depresyon" olduğunu kaydetti. Önceki yazısında "Türkiye'nin slumpflasyona girdiğini" söyleyen Eğilmez, Türkiye'nin son 12 çeyrekteki verilerini derledi.

Slumpflasyonu açıkladığı önceki yazısında Türkiye'nin son çeyrekteki yüzde 3'lük küçülmesinin "sanayideki ve talepteki büyük çöküşe göre iyi bir oran olduğunu" belirten Eğilmez, Türkiye'nin önce stagflasyon, sonra enflasyonlu büyüme ve en sonunda da slumpflasyon yaşadığını yazdı.

Eğilmez'in ekonomik tanımlar ve Türkiye'nin son 12 çeyrekteki durumunu kaydettiği "Ekonomik krizler ve Türkiye" başlıklı (13 Mart 2019) yazısı şöyle:

Kriz Halleri ve Tanımları

Stagflasyon = Enflasyon + Sıfıra Yaklaşan Büyüme

Resesyon = Enflasyon + (2 çeyrek üst üste) Küçülme

Slumpflasyon = Yüksek Enflasyon + Küçülme

Depresyon = Yüksek Enflasyon + Artan İşsizlik + Sürekli Küçülme

Deflasyon = Fiyatların Sürekli Düşmesi + Büyümenin Düşmesi

Kötülük Sıralaması (En kötüden daha az kötüye doğru)

1. Depresyon

2. Slumpflasyon

3. Deflasyon

4. Resesyon

5. Stagflasyon

Hızına Göre Enflasyon Çeşitleri

Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artması.

Normal Enflasyon: Gelişmiş ekonomiler için yüzde 2 – 3, gelişme yolundaki ekonomiler için yüzde 5 – 6’ya kadar enflasyon normal enflasyon düzeyi olarak kabul edilir.

Normalin Üzerinde Enflasyon: Normal enflasyon düzeyinin üzerindeki oranlar yüksek enflasyon oranı olarak kabul edilir.

Yüksek Enflasyon: İki haneli enflasyon yüksek enflasyon olarak kabul edilir.

Çok Yüksek Enflasyon (Hiper Enflasyon): Yüzde 50 ve üzeri enflasyon çok yüksek enflasyon olarak kabul edilebilir.

Türkiye’nin Son 12 Çeyrekteki Durumu

1: Stagflasyon, 1 – 2 arası: Enflasyonlu büyüme, 3: Slumpflasyon.

Bu yazı ilk olarak Mahfi Eğilmez'in kişisel sitesinden alınmıştır.