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Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı: Bir ilde hiç cinayet işlenmemiş

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Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritasını çıkardı. Yaptığı araştırmalardan yola çıkarak 2018 raporu oluşturan vakıf, silahlı şiddetin 4 yılda yüzde 69 artış gösterdiğini gözler önüne serdi.
Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı: Bir ilde hiç cinayet işlenmemiş

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritası ve 2018 raporu hazırladı.

Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de basına 3 bin 679 olay yansıdı. 2015'te bu rakam 2 bin 175'ti. Bu, yaralama ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu anlamına geliyor.Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de basına 3 bin 679 olay yansıdı. 2015'te bu rakam 2 bin 175'ti. Bu, yaralama ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu anlamına geliyor.

 

Raporda, olaylarda hangi silahların kullanıldığı da belirtilirken, tüfek ediniminde geçen yıllara göre büyük artış yaşandığı vurgulandı.

2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi olurken, İstanbul en çok olayın yaşandığı il. İkinci sıradaki Sakarya'da, bir önceki yıla oranla artış yüzde 42.

Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu. 2015'teki 215 olay, 2018'de 646'ya yükselmiş; artış yüzde 128.

Raporda, 2018'de olay olmadığı görüntüsü veren tek şehir Şırnak. (Basına yansıyan olay yok)

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