Türkmenistan ve Tataristan Sanatçılarının 52 Eserinden Oluşan “Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açıldı…

Türkmenistan ile Tataristan Sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 52 eserin sergilendiği iki ayrı sergiden oluşan “Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Milletvekili Aytaç Çaluda, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Tataristan Sanatçıları adına Rabis Saliakhov, Türkmenistan Sanatçıları adına Charymyrat Yazamyradov ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: “Sanat, Eğitim ve Sağlık alanındaki Faaliyetler Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Önem Taşıyor...”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 30’uncu sergisine ev sahipliğini yaptığını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesinin 7 müze oluşturduğunu anlattı.

Tataristan ve Kazakistan ressamlarının eserlerinde milli ruhu saklarken güzel bir şekilde uluslararası resim sanatı trendine entegre olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, “İki ülke sanatçıları tarihsel ve etnik üslubu saklarken çağdaş trendi de yakaladıklar. Türkmen ressamları eserlerinde güneş ve ışık daha çok sarı renkleri yansıtıyor. Tataristan ressamları ise koyu ve bulanık renkleri eserlerinde yansımıştır.

Kıbrıs Modern sanat Müzesine 8 binden fazla eserin kayıt yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, şu anda Türkmenistan, Tataristan, Özbekistan ve Kazakistan’dan 40 sanatçının ülkemizde çalıştay yaptığını söyledi. Prof. Dr. Sadıkoğlu, ressamların seçilmesi, ülkemize getirilmesi ve eserlerinin değerlendirilmesine, yaptıkları eserlerin hangi boyutta ve tarzda yapılmasına kadar hepsinde Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in emeği olduğunu belirtti. Üniversite içerisinde ulunan müzelerin yapılma süreçlerinden söz eden Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile yapılan eserlerin uluslararası platformda değerlendirilmesi ve ressamların yarışını organize etmek için uluslararası El Fergani ödülü tahsis edildiğini aktardı.

“İster sanat, ister eğitim alanında olsun yatırımların sadece Yakın Doğu Üniversitesi’ne değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük önemi vardır” diyen Prof. Dr. Sadıkoğlu, Üniversitenin 1200 yayın ile bilim atıflı indeksli dergilerde yer aldığını kaydetti.

“Tataristan Ressamları Olarak Burada Bulunmaktan Mutluluk Duyuyoruz…”

Tataristan Sanatçıları adına konuşan Rabis Saliakhov, sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk dünyasının ve özel olarak da kendi vatanlarının sanatını yeni düzeye çıkartma çabası gösteren Dr. Suat İrfan Günsel’e ve Yakın Doğu ailesine teşekkürlerini sundu. Saliakhov, “Teknolojik olarak ne kadar gelişirseniz gelişin, hiçbir zaman geleceğimizi bilemeyiz ama umut ediyoruz ki enerjiniz ve gücünüz Kıbrıs toprağında bir sanat tapınağına dönüşecektir. Bu yolda sağlık ve başarılar dileriz” diye konuştu.

“Sanat Farklı Dillerdeki İnsanları Birleştiren Köprüler Kuruyor…”

Türkmenistan Sanatçıları adına konuşan Charymyrat Yazamyradov da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Türk kardeşleri ile birlikte katkı koymaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İnsanın varoluşunun bir sanat olduğunu ifade eden Yazamyradov, “Bir insan güzelliği yaratmak için vardır. Sanatı hiçbir dünya diline çeviremezsiniz. Tam tersine farklı dillerde konuşan insanları birleştiren sanattır. Sanat vasıtası ile inşa edilen köprüler hiçbir zaman çökmezler. Dr. Suat Günsel’in tüm amaçlarına başarılı bir şekilde ulaşmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar: “Kültürlerin Birleşmesinin Mimarı Olan Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni Kutluyorum…”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise, “benim için çok güzel bir sabah” ifadeleriyle sözlerine başlayarak, çocukken Türklerin köklerinin Orta Asya olduğunu söylediklerini, kendisinin de merak ederek özlem duyduğunu anlatarak hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Tataristan ve Türkmenistan’dan kardeşlerimizle buluşuyoruz diyen Ersin Tatar, “Güzel eserleri birlikte yaşıyoruz. Bu güzelliği hissetmek en büyük zenginliktir. Hepimizin kökü Orta Asya’dır. Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmişler ve bu akraba topluluğu ile bu sabah bu güzel eğitim yuvasında buluştuk. O yüzden çok mutluyum. Değerli ressamları yürekten selamlıyorum. Kültürel bağların güçlenmesi ile bu coğrafyada başımız dik yaşayabileceğiz. Birbirimizden güç alarak gelecek nesiller için de daha güzel şeylerin ortaya çıkması için bu çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Dr. Suat Günsel’i kültürlerin bilişmesini ve sanat eserlerin tarihine kazandırılmasının mimarı olarak niteleyen Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Sergi Kurdelesi Kesilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Tataristan ve Türkmenistanlı sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. 9 Türkmenistanlı sanatçının 27 eseri ve 7 Tataristanlı sanatçının 25 eserinden oluşan Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi, 9 Mayıs 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.