Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? Twitter'a erişim sorunu

Twitter erişim sorunu ile 6 Mart'ta gündeme geldi. Twitter çöktü mü? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akşam saatlerinde uygulamanın mobil ve masaüstünde bazı kullanıcılar Twitter'a giriş sorunu ile karşı kaldı. Twitter’a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, problemin kaynağına ulaşmak istiyor. Twitter’da yaşanan sorunlar ağ bağlantısı veya bölgesel kaynaklı olabilir. Twitter, kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Twitter’da sorun olup olmadığını bildiriyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? İşte, 6 Mart 2023 Twitter’da yaşanan sorunlar ve çözümleri…

Twitter’da erişim sorunu mu var? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter’da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar araştırmalarına hız verdi. Twitter’da yaşanan sorunlar ağ bağlantısı ve uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanıyor olabilir. 6 Mart itibariyle Twitter’a masaüstü ve mobil üzerinden bölgesel erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar sorunun global olup olmadığını merak ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, detaylar…

Twitter Çöktü Mü?

6 Mart’ta Twitter’a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar anlık olarak Twitter’a erişim problemiyle karşılaştığını bildiriyor.

Saat 19:57'de Türkiye'de ve kürsel çapta Twitter'a bazı kullanıcıların giriş yapamadığı bildirildi.

Twitter’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar telefonları üzerinden Twitter’a erişim sağlayabiliyor.

Kullanıcıların telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye edilir.

TWİTTER ÇÖKME RAPORU 6 MART

Twitter'da problem yaşayan kullanıcıların bugün saat 10:00 sularında oturum açma ve akış yenilemede hata aldıkları görülürken, sorunun ilerleyen saatlerde düzeldiği görülüyordu. Bu sorunun ardından link erişimlerinde ve fotoğraf yüklemelerinde sorun oluştuğu gelen bildirim raporlarına yansıdı. Yaklaşık yarım saattir süren problemin ardından resmi bir açıklama yapılmadı.