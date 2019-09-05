‘Twitter istismarcısı’ 57 yaşındaki adam tutuklandı

Samsun’da sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla küçük çocukların fotoğraflarını paylaşan 57 yaşındaki adam tutuklandı.

DHA’nın haberine göre il emniyetine bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünün ‘sanal devriye’ ekipleri, Erol Ö.’nün sahte hesap açtığını belirledi.

Polis, incelemesinde, bu hesaplardan çocuklara ve şüpheliye ait müstehcen videolar paylaşıldığını, adamın da çocukları istismar etmeyi istediğini beyan ettiğini saptadı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede hesapların kendisine ait olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.