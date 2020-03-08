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U18 Millilerde Kızlarımız Kayseri'de, Erkeklerimiz Kahramanmaraş'ta..!

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U18 Millilerde Kızlarımız Kayseri'de, Erkeklerimiz Kahramanmaraş'ta..!
U18 Millilerde Kızlarımız Kayseri'de, Erkeklerimiz Kahramanmaraş'ta..!

KKTC U18 Erkek ve Kız takımları bugün adadan ayrıldı. Erkek U18 Milli takımı Kahramanmaraş’ta, U18 Kız takımı ise Kayseri’de katılacakları turnuva için bugün sabah Adana üzerinden gidecekleri şehirlere vardılar.

U18 Milli Takımlarımız Kayseri ve Kahramanmaraş'a Vardı...

KKTC U18 Erkek ve Kız takımları bugün adadan ayrıldı. Erkek U18 Milli takımı Kahramanmaraş’ta, U18 Kız takımı ise Kayseri’de katılacakları turnuva için bugün sabah Adana üzerinden gidecekleri şehirlere vardılar.

U18 Erkekler Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta organize edilecek olan Türkiye U18 Basketbol bölge şampiyonasına katılmak için dün Adana üzerinden bu şehre gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve yönetici ile bugün akşam üstü Kahramanmaraş’a varan kafile, ayağının tozu ile bir ter idmanı yaparak istirahate çekildi. U18 Milli takımımız yarında yapacağı idmanlarla  başlayacak olan turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak. U18 Erkek Milli takım koçları Fehmi İpar ve Hasan Kasap, yaptıkları açıklamada turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve en iyi dereceyi alarak ülkeye geri dönmek arzunda olduklarını belirttiler.

U18 Kızlar Kayseri’de

U18 Kız Basketbol Milli takımımız ise yine bugün Adana üzerinden Kayseri’ye gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve 1 yöneticiden oluşan kafile bugün akşam üzeri Kayseri’ye vardı. Bugünü Koç Cafer Muhtaroğlu ve Şule Ünağyol gözetiminde tek idmanla geçiren ekibimiz yarın yapacağı son hazırlıklarla başlayacak turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak. Koç Cafer Muhtaroğlu takımın yaş ortalamasının U16 seviyesinde olduğunu ancak gruptan çıkmak için ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız dedi.

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