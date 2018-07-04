UBP Başkan değil Cumhurbaşkanı adayı seçecek…

Yerel seçimler sona erdi.

Medyada özellikle UBP kurultayı ile ilgili haberler yoğunlaşmaya başladı.

Önceki gün UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün partisinden kazanan Belediye Başkanları ve destek verdiği bağımsız Belediye başkanları ile birlikte neredeyse gövde gösterisi yaptı.

Özgürgün bu toplantıda yaptığı açıklamada UBP’nin %41 oya ulaştığını söyleyerek kafasındaki ve daha önce de söylediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olacağı iması ve mesajı verdi.

UBP’de Başkan adayı niyetlileri de ortaya çıkmaya başladı, Sağlık eski Başkanı Faiz Sucuoğlu adaylığa göz kırptı.

Ersin Tatar bir önceki kurultayda Özgürgün’ün karşısında ikinci tura kalmıştı.

Maliye eski Bakanı Tatar’da aday olma niyetinde.

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Mağusa milletvekili Sunat Atun’un da aday olması için özellikle Mağusa ve İskele çevrelerinden ciddi bir talep var.

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da kendisinin güçlü bir aday olduğu için yıpratılmaya çalışıldığından bahsetti.

UBP’de 5 aday Başkanlık ve belki de sonrasında oluşabilecek yeni bir koalisyon hükümeti döneminde Başbakan ardından da Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olma şansısını yakalamak istiyor.

**

Bu arada Meclis’in kapanması ile siyasi aracılar da devreye girmeye başladı…

UBP-HP koalisyon hükümeti kurulması için çeşitli temasların yapıldığı iddia edilirken, HP Genel Başkanı Özersay’ın şimdilik bu sürece soğuk baktığı da biliniyor.

UBP-CTP olur mu? Çalışması da yapılıyor…

Bazı milletvekillerinin özellikle UBP kurultayından sonra bir UBP-CTP koalisyon hükümeti olasılığı için de inceden bir mekik diplomasisi yürüttüğü de iddia ediliyor.

**

TC-KKTC ekonomik protokolü ile 4’lü koalisyon hükümetinin ipinin Ankara tarafından çekilmesi planlandığı da artık Lefkoşa kulislerinde yoğun bir şekilde konuşulmaya da başladı…

**

Yaz ayları Kıbrıs’ta havalar sıcak olur…

Ne demişti Vatan şairi Namık Kemal “Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan çıkar.”*