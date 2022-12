UBP “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

Koalisyon ortağı partiler Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde yarışacak ortak adayları, UBP’nin “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla Lefkoşa’da “Büyük Buluşma” adıyla düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adayları tanıtımına, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Tanıtım etkinliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hazırlanan video gösterildi. Ardından UBP’nin icraatlarını anlatan bir video daha gösterime sunuldu.

Şölende bir konuşma yapan Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, söze “Cumhuriyetimizi kuran ve onu yaşatmaya hazır, ülke sevdalısı, girdiği tüm seçimlerden zaferlerle çıkan, siz sevgili, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, Ulusal Birlik Partili kardeşlerim bu muhteşem şölene hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek başladı.

“BU SEÇİM HALKA HİZMET ETMEK İSTEYENLERLE BUNA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR ARASINDADIR”

Çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını söyleyen Üstel, “Bu seçim sadece bir yerel seçim değildir. Bu seçim, halka hizmet etmek isteyenlerle, buna engel olmaya çalışanlar arasındaki bir seçimdir” dedi.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seçim, bu ülkeye proje yapmak isteyenlerle, bunu yaptırmamaya çalışanlar arasındaki bir seçimdir. Bu seçim, milli davamızda, Türkiye ile ortak ilan ettiğimiz iki devletli çözüme inananlarla, hala daha tek çözümün federasyon olduğunu savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim Anavatan Türkiye ilişkilerini yüceltmek isteyenlerle, bu ilişkileri sarsmak, yok etmek isteyenler arasındaki bir seçimdir.... Bu seçim, Maraş'ın açılmasını sağlayanlarla, onu başkalarına devretmeye hazır olanlar arasındaki bir seçimdir. O yüzden, kim seçilirse seçilsin değişen bir şey olmaz demeyeceksiniz. Biz bu önemin farkında olarak, Milli davaya inanan tüm partilerle bir olduk, birlik olduk, tek yürek olduk. Biz bir olursak, biz tek yürek olursak, biz saflarımızı iyi tutarsak, kimse bizi yenemez, kimse bizi geçemez sevgili kardeşlerim.”

“MAHKEME KARARI SURATLARINA BİR TOKAT GİBİ PATLADI”

Ünal Üstel yaklaşık 15 yıl önce tartışılmaya başlayan yerel yönetimler reformunu hükümete gelir gelmez ele aldıklarını anımsatarak, ellerini taşın altına koyarak batmak üzere olan belediyeleri kurtarmak için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Üzerinde ortak mutabakat sağlanan formülü kullanarak, komitelerde çalışan arkadaşlarının büyük gayreti ve özverisi ile yerel yönetimler reformunu hazırladıklarını söyleyen Üstel, muhalefete eleştiri getirdi:

“Biz bunları yaparken peki ne yaptılar? Hemen sözlerinden döndüler, meclis kürsüsünü işgal ettiler, meclis önüne adamlarını topladılar, reform yapılmasın, belediyelerimiz batsın gitsin, halkımız hizmet alamayacak noktaya gelsin diye ellerinden geleni yaptılar. Ama biz cesaretle reformun arkasında durduk. Kararlı olduk cesur olduk, yolumuza devam ettik. Mahkemeye gittiler önce seçim tarihini iptal ettirdiler. Yetmedi daha sonra da tüm reformu ortadan kaldırmak için mahkeme yollarına düştüler. Mahkemelerimizi siyasetin içine çekmek için ellerinden geleni yaptılar... Ama mahkemenin son verdiği karar, suratlarında bir tokat gibi patladı. Reformu geçirdik ve yeni bir tarih yazdık. Tıpkı tüm tarih boyunca olduğu gibi, onlar konuştu, onlar mahkemeye koştu. Ulusal Birlik Partisi ve iktidarımız reformu yaptı...”

“REFORM İLE BELEDİYELERİMİZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE YÜRÜYOR”

Reform ile belediyelerin kapanmadığı, tam tersine birleştirildiğini belirten Ünal Üstel,

“Belediyelerimiz güçleniyor. Gerek insan kaynağı olarak, gerekse fiziki kaynaklar açısından belediyelerimiz çok daha güçlü bir hale geliyor... Hiç bir belediye çalışanımız işinden olmuyor. Hiçbir belediye çalışanımız başka yerlere sürülmüyor. Hiç bir eski belde binamız kapanmıyor, çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyor. Belediyelerimiz çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor” diye konuştu.

UBP Başkanı Üstel, reformun sadece belediyelerin azaltılması demek olmadığını, yapılan değişikliklerle, belediyelerin gelirlerinin, yetkilerinin, nüfuslarının artacağı ve coğrafi bölgelerin büyüdüğünü belirtti. Üstel, “Belediyelerimiz artık büyük düşünüyor, büyük hizmetler yapmaya hazır hale geliyor” dedi.

“2022 yerel seçim vizyonumuzu hazırladık ve açıkladık. 18 belde 18 ilke adıyla ortaya koyduğumuz vizyonumuz gerek dünyaya, gerek Avrupa’ya gerekse kardeş belediyelerimizin olduğu Türkiye'ye uyumlu şekilde hazırlandı” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“İNSAN VE HİZMET ODAKLI BELEDİYELER”

“Yeni dönemde Ulusal birlik partili belediyeler ve desteklediğimiz belediye başkanlarının kazandığı belediyeler; insan ve hizmet odaklı çalışacaklar... Belediyelerini finansal açıdan ayağa kaldıracaklar, çevre dostu olacaklar, çalışma barışını sağlayacaklar, çalışanlarının haklarını verecekler, çalışanlar da halka hizmet götürecekler. Kentlerimizi, köylerimizi, planlı büyütecekler, plansız programsız, imarsız iş yapmayacaklar. Alt yapı çalışmalarına üst yapı kadar önem verecekler. Çalışmaları başlatacaklar ve tamamlayacaklar.

Beldelerindeki ulaşım sorunlarını çözecekler.

Halkın daha aktif bir yaşam sürmesi için yeni yatırımlar yapacaklar, teknolojilerini yenileyecekler ve dünyalı olacaklar. Sosyal belediyecilik yapacaklar, ihtiyacı olanın, yardım isteyenin hep yanında olacaklar, yolları, sokakları, kaldırımları binaları engelsiz olacak, kentler ve beldeler aydınlık olacak, ışıl ışıl parlayacak. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacaklar, karar alma süreçlerine tüm kesimleri sokacaklar, ben bilirim ben yaparım demeyecekler, beldelerinde yaşayan herkese, eşit davranacaklar, eşit hizmet götürecekler eşitlikçi olacaklar. Gençlere sahip çıkacaklar, onlara sosyal konut projeleri ile destek olacaklar, beldelerinde yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını koruyacaklar, toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranacaklar, kadınlarımızı her alanda güçlendirecekler, kapılarını, kültüre, sanata, spora açık tutacaklar. İşte yeni dönemde belediyecilik anlayışımız bu olacak.”

“2027’YE KADAR İKTİDARDAYIZ… ERKEN SEÇİMİ ÇOK BEKLERLER”

İktidarın çok önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyleyen Üstel, Güçlü ve ayakları yere basan bir iktidar olduklarını vurguladı:

“Türkiye ile ilişkilerini geliştirmiş, sağlamlaştırmış, Anavatan Türkiye’den tam destek gören bir iktidarımız var... Duyuyoruz ki; bazı yerlerde yerel seçimlerden sonra erken genel seçim olacak şeklinde konuşuyorlar. Çok beklerler” diyen Üstel, “Ulusal Birlik Partisi iktidarı ve hükümetimiz, 2027 yılına kadar iş başındadır. Çok fazla umutlanmasınlar. Bilsinler ki; seçilecek tüm belediye başkanları Ulusal Birlik Partisi iktidarında bölgelerine hizmet verecekler” diye konuştu.

“KISA SÜREDE ÇOK İŞ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Üstel, görevi devralıp başbakan olduğu günden beri, hükümet ortakları ile durmadan çalıştıklarını belirterek, “Bu zorlu dönemde, memurumuza, işçimize, iş dünyasına, tarım sektörüne, hayvancılığa, sanayicimize sahip çıktık. Vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmedik. Kamuya ve özele eşit davrandık. Hiç birinin hakkını çiğnetmedik. Yarım kalan projelerimizi yeniden başlattık.. Sona gelen projelerimizin açılışlarını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Girne hastanesinin yapımına yeniden başladıklarını anımsatan Ünal Üstel, Alsancak-Lapta çevre yoluna finansman bulup projeyi yeniden başlattıklarını kaydetti.

Girne-Çatalköy çevre yolu projesini başlayacak noktaya getirdiklerini dile getiren Üstel, huzur evi yenileme projesini de başlattıklarını söyledi.

Üstel, kısa sürede hayata geçirdikleri işleri sıraladı:

“Sevgi evinin temelini attık yakında açacağız. Lefke - Güzelyurt yolunu, Balalan –Yenierenköy yolunu açtık. E-Devlet projesinin en önemli bacağı olan veri merkezimizi açtık. Mahkumlar daha iyi koşullarda cezalarını çeksin diye, yeni cezaevini açtık, onları yeni cezaevine taşıdık. Muhaceret affı çıkardık. Kısmi öğrenci aflarını çıkardık. Elektrik borçlarına faiz affı getirdik. Elektrikte çoklu tarife dönemine geçtik. İmzaladığımız enerji protokolleri ile, enerji giderlerimizi düşürecek önemli destekler sağladık. 5 kişiye kadar çalışanı bulunan 6000 den fazla işverenimizin kendilerine %50 prim desteği verdik. Ayrıca tüm işverenlerimizin de yanında çalışanlara %50 prim desteği verdik. Ki bu rakam 61 bin kişidir. Tarımcımıza hayvancımıza destekleri artırdık. Sadece son dönemde tarımcılarımıza 100 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği sağladık. Sosyal yardım alanlarımızın maaşların birkaç aylık sürede toplamda 8 bin, engelli maaşlarına 4 bin katkı yaptık. Sosyal yardım alanların yılda bir faydalandığı hayat pahalılığı artışını ikiye çıkardık. Maaşlarında %50'den %100'e varan artışlar sağlattık. Çünkü onlar konuşur biz yaparız. Onlar konuşur UBP yapar.”

“SİZDEN ÇOK ÇALIŞMANIZI İSTİYORUM”

“Bu seçimleri halkımız için kazanmak zorundayız” diyen Üstel, salonu dolduran kalabalıktan beklentisini şu sözlerle ortaya koydu:

“Sizlerden çok çalışmanızı istiyorum. İşbirliği ve güç birliği yaptığımız Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partili kardeşlerinizle bir olmanızı istiyorum. Her beldede her sokakta, her caddede her eve girmenizi ve bu seçimin önemini anlatmanızı istiyorum. Biz adaylarımıza güveniyoruz. Biz onlara kefiliz. Onların verdiği tüm sözleri gerçekleştirmesi için merkezi hükümet olarak da arkalarında duracağız. Destek vereceğiz”

KOALİSYON ORTAKLARINDAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Ünal Üstel’in konuşmasından önce UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Başkanı Erhan Arıklı da konuştu ve birlik beraberlik mesajları verildi. Konuşmaların ardından adaylar tanıtıldı.