Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Sivrice ilçesinde dün saat 20:55’te meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezindeki Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde çöken üç binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri katılıyor.

14 saat sonra kurtarıldı

Depremin yıktığı Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki iki apartmanda dün akşamdan bu yana altı kişi yaralı kurtarılırken, dört kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada bir kadın yaralı kurtarıldı. Depremden 14 saat sonra beton yığınları arasından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dokuz kişi için çalışmalar sürüyor

Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı’nın enkazında arama yapan ekipler sekiz kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişi ise sağ kurtarıldı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen dokuz kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi Göl apartmanında çalışmalar sonlandırıldı

Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi’nde yıkılan altı katlı Mavi Göl apartmanının enkazında yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı. Binada enkaz altında kalan biri çocuk iki kişi yaşamını yitirirken, üç kişi ise sağ olarak kurtarıldı.