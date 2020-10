UCN'den Maraş bildirisi

Unite Cyprus Now (UCN) Maraş konusu hakkında açıklama yaptı

Çözümsüzlük daha da fazla provokasyona kapı açacak

Kapalı Maraş’ın bazı bölgelerinin sivillerin erişimine açılması yönünde alınmış olan tek

taraflı karar, sadece kentin BM kontrolüne verilmesini telkin eden Birleşmiş Milletler

Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına gelmemekte, aynı zamanda, bu hafta sonu

yapılacak olan Kıbrıs Türk seçimlerine Türkiye’nin müdahale girişimini teşkil etmektedir.

UniteCyprusNow devamlı olarak Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına, uluslararası hukuku ve

Maraş’ın yasal sahiplerinin insan haklarını ihlal edecek, ve Kıbrıs Türk seçimlerinden

sonra başlaması beklenen görüşmeleri zehirleyecek eylemlerde kaçınmaları konusunda

çağrı yapmıştır. Dünkü gelişmelerden anladığımız kadarı ile, Maraş’ın kısmi açılması

kararı, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderini baypas etmeye ve UBP adayı Ersin Tatar’ı

desteklemeye yöneliktir.

Bu, giderek kötüleşmekte olan ve sürdürülemez statükonun ve Kıbrıs sorununun

çözümünün neler getireceği ile ilgili büyük resmi göremeyen siyasetçilerin

başarısızlığının bir başka örneğidir.

Bugün, Kıbrıs’ın çözümü için tam kararlılık talep eden insanlar birçok nedenden dolayı

çok kızgındır. Kaçırılan tüm fırsatlardan dolayı, Türkiye’nin böylesi hassas bir konuyu

Kıbrıs Türk toplumunun seçimlerine müdahale etmek için kullanmasından dolayı,

siyasetçilerin insanları yarı yolda bırakmasından ve durumu küçümsemesinden dolayı…

Kızgınlığımıza rağmen, bugün ülkemizi birleştirecek ve istikrara kavuşturacak kapsamlı

bir çözüm için kararlılıkla çalışmak için her zamankinden daha çok neden vardır.

Maraş’taki gelişmeler, çözümsüzlük durumunda karşı karşıya kalacağımız sorunlara

sadece bir örnektir. Çünkü Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı müddetçe her an krize

dönüşebilecek birçok bölücü hareket ile karşılaşacağız. Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı

müddetçe, ülkemiz ve insanlarımız dıştan gelecek müdahalelere, baskılara ve Kıbrıs

sorununun neden olacağı birçok provokasyona maruz kalacaktır.

Kıbrıslı Türklere, sandıklara giderek dışarıdan gelen müdahalelere karşı durma

kararlılıklarını göstermeleri çağrısı yaparız. Tüm Kıbrıslılara da, siyasetçilerine, hem

bizim hem de gelecek nesillerin esenliğini tehdit eden Kıbrıs sorununun çözümünü bir

öncelik haline getirmeleri ve bu konuda kararlılık göstermeleri için baskı yapmaları

çağrısında bulunuruz.