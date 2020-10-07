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UCN'den Maraş bildirisi

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Unite Cyprus Now (UCN) Maraş konusu hakkında açıklama yaptı
UCN'den Maraş bildirisi

Çözümsüzlük daha da fazla provokasyona kapı açacak

Kapalı Maraş’ın bazı bölgelerinin sivillerin erişimine açılması yönünde alınmış olan tek
taraflı karar, sadece kentin BM kontrolüne verilmesini telkin eden Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına gelmemekte, aynı zamanda, bu hafta sonu
yapılacak olan Kıbrıs Türk seçimlerine Türkiye’nin müdahale girişimini teşkil etmektedir.
UniteCyprusNow devamlı olarak Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına, uluslararası hukuku ve
Maraş’ın yasal sahiplerinin insan haklarını ihlal edecek, ve Kıbrıs Türk seçimlerinden
sonra başlaması beklenen görüşmeleri zehirleyecek eylemlerde kaçınmaları konusunda
çağrı yapmıştır. Dünkü gelişmelerden anladığımız kadarı ile, Maraş’ın kısmi açılması
kararı, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderini baypas etmeye ve UBP adayı Ersin Tatar’ı
desteklemeye yöneliktir.
Bu, giderek kötüleşmekte olan ve sürdürülemez statükonun ve Kıbrıs sorununun
çözümünün neler getireceği ile ilgili büyük resmi göremeyen siyasetçilerin
başarısızlığının bir başka örneğidir.
Bugün, Kıbrıs’ın çözümü için tam kararlılık talep eden insanlar birçok nedenden dolayı
çok kızgındır. Kaçırılan tüm fırsatlardan dolayı, Türkiye’nin böylesi hassas bir konuyu
Kıbrıs Türk toplumunun seçimlerine müdahale etmek için kullanmasından dolayı,
siyasetçilerin insanları yarı yolda bırakmasından ve durumu küçümsemesinden dolayı…
Kızgınlığımıza rağmen, bugün ülkemizi birleştirecek ve istikrara kavuşturacak kapsamlı
bir çözüm için kararlılıkla çalışmak için her zamankinden daha çok neden vardır.
Maraş’taki gelişmeler, çözümsüzlük durumunda karşı karşıya kalacağımız sorunlara
sadece bir örnektir. Çünkü Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı müddetçe her an krize
dönüşebilecek birçok bölücü hareket ile karşılaşacağız. Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı
müddetçe, ülkemiz ve insanlarımız dıştan gelecek müdahalelere, baskılara ve Kıbrıs
sorununun neden olacağı birçok provokasyona maruz kalacaktır.
Kıbrıslı Türklere, sandıklara giderek dışarıdan gelen müdahalelere karşı durma
kararlılıklarını göstermeleri çağrısı yaparız. Tüm Kıbrıslılara da, siyasetçilerine, hem
bizim hem de gelecek nesillerin esenliğini tehdit eden Kıbrıs sorununun çözümünü bir
öncelik haline getirmeleri ve bu konuda kararlılık göstermeleri için baskı yapmaları
çağrısında bulunuruz.

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