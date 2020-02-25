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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi durabilir

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UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi durabilir

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs en az 39 ülkeye sıçrar ve Avrupa'da da can alırken, salgının büyümesi ihtimali kıta futbolunu alarma geçirdi.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, 'koronavirüsün Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelmesi halinde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurma yoluna gideceklerini' duyurdu.

Uva, EURO 2020 için şu mesajı verdi:

"EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değişikliğine gitmek istemiyoruz. Ama misafir ülkelerden biri virüse karşı garanti veremezse, şehir değiştirebiliriz."

Spor X'in haberine göre, 'UEFA'nın her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendirdiğini, her ülkenin kararlarını takip ettiğini' belirten Uva, "Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında tehdit haline gelirse, istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

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