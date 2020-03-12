UEFA tüm futbol organizasyonlarını iptal etmek için toplanacak

UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.

İtalya ve Fransa’da artan vakalar sonrası; dev organizasyonun 1 yıl ertelenip 2021’e sarkması kararı değerlendirilecek. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kalan maçların önce ertelenebilme ihtimali masaya yatırılacak, eğer çözüm bulunamazsa bu sezonu dondurma kararı göz önüne alınacak. Daha sonra ulusal liglerdeki son durumlar detaylandırılacak.

‘Tavsiye’ görüşmesi

Liglerde sporcuların son durumu, ülkelerdeki vaka sayıları ve fikstür konuşularak bir ‘tavsiye’ görüşmesi olacak. UEFA, liglerin kendi iç işlerine karışamadığı için herhangi bir karar verme yetkisine sahip değil. Ancak tüm ülkeler ortak bir noktada anlaşırsa liglerin kaderi de belli olacak.