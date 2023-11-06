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Ukrayna gelecek yıl 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor

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Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini söyledi.
Ukrayna gelecek yıl 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor

"Espreso" televizyonuna konuşan Goncharenko, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Zelenskiy'in talimatı doğrultusunda 2024'te martın son pazar günü (31 Mart'ta) yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı." diye konuştu.

Goncharenko, Rusya'da da gelecek yıl devlet başkanlığı seçiminin yapılacağını anımsatarak "Vladimir Putin gelecek martta seçimlere hazırlanıyor. Zelenskiy de benzeri bir adım atarak kendi meşruiyetini kaybetmemek istiyor." dedi.

Zelenskiy, daha önceki açıklamalarında, yapılacak seçimlerde "ülkesini asla yalnız bırakmayacağını" ifade etmişti.

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