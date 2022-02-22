Ukrayna Krizi Kripto Para Piyasasını Etkiledi, Bitcoin Sert Düştü

Bitcoin ve Ethereum, Ukrayna-Rusya geriliminin artması nedeniyle sert geriledi. Lider kripto paradaki günlük düşüş yüzde 5'e yaklaşırken ikinci en büyük kripto para olan Ethereum yüzde 6,5 geriledi.

Ukrayna ve Rusya geriliminin artması ile birlikte piyasadaki risk iştahının azalması, riskli varlık olarak görülen kripto paraları vurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna toprakları içindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını resmi olarak tanıdığını ifade etmişti. Putin açıklamanın ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Doğu Avrupa’da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar yükseldi.

Güvenli liman talebinin artması ve risk iştahının gerilemesi riskli varlıklar olarak görülen borsa ve kriptoları etkiledi.

Satışlar hareketlendi

Kripto piyasalarında ortalama işlem hacmi önceki günlere göre artarak 100 milyar doların üzerinde seyretti. İşlem hacminin önemli bir çoğunluğunu satış işlemleri oluşturdu.

Haftaya 39 bin seviyesinin üzerinde başlayan Bitcoin, Ukrayna’da tansiyonun artmasıyla birlikte 37 bin seviyelerine indi. Bitcoin’deki günlük düşüş yüzde 5 civarında oldu. Ethereum’daki günlük düşüş ise yüzde 6,5’in üzerinde gerçekleşti.

Bitcoin bugün öğlen saatlerinde 37 bin 150 dolar seviyelerinde işlem gördü. Ethereum ise 2 bin 540 dolardan işlem gördü.

Kripto piyasası aynı zamanda ABD’de yüksek seyreden enflasyonu ve ABD Merkez Bankası’nın faiz hamlelerini de yakından izliyor.

30 bin dolar tahmini

22V Research isimli küresel piyasa araştırması şirketinin yöneticisi John Roque ABD’li finans ajansı Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in ‘baş düşmanı’ olan altının gerisinde kaldığını belirterek “Yatırımcıların giderek altını tercih etmesi nedeniyle Bitcoin’in temmuz ayından beri görmediği bir seviye olan 30 bin doların altına düşebileceği” tahmininde bulundu.

"2022'nin çok sert geçeceği belli oldu"

Konu ile ilgili günlük araştırma bülteninde değerlendirmelerde bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise, "Jeopolitik gerginlikler önümüzdeki ay kritik öneme sahip Fed'in faiz artıracağı toplantıyı kısmen unutturdu. JP Morgan'ın bu yıl 9 faiz artışı beklediği düşünüldüğünde 2022'nin çok sert geçeceği belli oldu" dedi.

Kripto paralarda çıkışların devam ettiğini belirten Süllü, “Dün borsalardan tether çıkışı ve Bitcoin-Ethereum girişleri görüldü. Bu demek oluyor ki piyasa likit değer yitiriyor, borsalarda satılan kripto paralar (itibari) para olarak ekosistemden çıkıyor. Bu açıdan piyasalarda deprem durulmuş değil” değerlendirmesinde bulundu.