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Ülke genelinde şiddetli yağışlar etkili oluyor

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Ülke genelinde, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Bir çok bölgede sağanak şekilde yağan yağmurlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ülke genelinde şiddetli yağışlar etkili oluyor

Ülke genelinde şiddetli yağışlar etkisini gösterdi...

Sağanak şekilde yağan yağmurların yanında bazı bölgelerde dolu yağışı da meydana geldi.

Gök gürültülü ve sağanak yağmurlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Trafikte ve yolda şiddetli yağışlara maruz kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışların bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: Uğur Dalğıç

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