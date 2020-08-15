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"Ülkede büyük bir dağınıklık yaşanıyor"

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Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, devletin en tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı almasında en büyük etken olduğunu söyledi.
"Ülkede büyük bir dağınıklık yaşanıyor"

Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, devletin en tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı almasında en büyük etken olduğunu söyledi.

Denktaş, uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilerek olabildiğince geniş toplumsal mutabakatın sağlanması gerekliliği üzerinde durarak amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.

Bu anlamda bir önderlik yapabileceğine inandığına vurgu yapan Denktaş, hükümetlerde görev yaptığı sürelerde sendikalarda konuşarak, zaman zaman da tartışarak her zaman bir uzlaşı yolunu bulduklarını söyledi.

ktoeos_denktas_1597476548.jpgDenktaş “Bu uzlaşı kültürünü şimdi bir başka görevde ‘toplum tahtında ele alabilir miyiz’ düşüncesiyle uğraş vereceğim” dedi.

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