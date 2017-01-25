 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 84.073
  • Altın 146,739
  • Dolar 3,7880
  • Euro 4,0605
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Ülkenin Sao Paulo eyaletinde başlayan isyanda 152 mahkum firar etti

» »
Ülkenin Sao Paulo eyaletinde başlayan isyanda 152 mahkum firar etti
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanda, 152 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Sao Paulo Cezaevi Yönetim Dairesi yetkilileri, eyalete bağlı Bauru kentindeki Bauru Cezaevi'nde yaşanan isyan sırasında 152 mahkumun kaçtığını açıkladı.

Yetkililer, firari mahkumlardan 90'ının askeri polis tarafından kısa sürede yakalandığını, 62 mahkumu yakalama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, mahkumların cezaevinde inşaat halindeki 3 binayı ateşe vererek isyan başlattığını ve kaçmayı başardığını söyledi. Yetkililer, polis helikopterinin arama çalışmaları için askeri polise havadan destek verdiğini kaydetti.

İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevi Yönetim Dairesi bin 124 kapasiteli yarı açık cezaevinde bin 427 mahkumun bulunduğunu açıklarken, Cezaevi Memurları Sendikası yetkilileri ise cezaevinin 742 kişi kapasiteli olduğunu ancak burada bin 500 kişinin kaldığını belirtti.

Hapishane Memurları Sendikası Başkanı Gilson Pimentel Barreto da cezaevi memurlarının rutin kontrol sırasında mahkumlardan birinde cep telefonu yakalaması üzerine isyanın başladığını, memurların mahkumu dışarı çıkarmasına diğer mahkumların izin vermediğini ifade etti.

Cezaevindeki isyanın ardından, Eğitim Bakanlığının, bölgedeki Nucleo Habitacional Fortunato Rocha Lima okulundaki görevlileri eğitim birimlerinde yalnız kalmamaları konusunda uyardığı ve bazılarının başka okullara gönderildiği belirtilirken, kentteki dükkanlar kepenk kapattı.

Brezilya'da yeni yılla birlikte başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybederken 200'ün üzerinde mahkum da firar etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sarıhumma şüphesiyle ölen kişilerin sayısı 47'ye yükseldi17 Ocak 2017 Salı 09:55
  • Brezilya'da cezaevi memurları greve gidiyor17 Ocak 2017 Salı 09:30
  • Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü16 Ocak 2017 Pazartesi 10:27
  • Brezilya’da cezaevi isyanı: 10 ölü15 Ocak 2017 Pazar 12:24
  • Mali'de mayınlı saldırı12 Ocak 2017 Perşembe 14:35
  • Yunan Büyükelçi cinayetini karısı ile sevgilisi planlamış31 Aralık 2016 Cumartesi 11:19
  • ABD-Rusya ilişkilerinde "en gergin" dönem30 Aralık 2016 Cuma 10:41
  • Nepal'de regl olduğu için sürgün edilen genç kadın öldü21 Aralık 2016 Çarşamba 22:01
  • BM, cinayet işlediğini itiraf eden Duterte'nin yargılanmasını istiyor21 Aralık 2016 Çarşamba 10:26
  • Nijerya'da iki kız çocuğu canlı bomba olarak kullanıldı12 Aralık 2016 Pazartesi 21:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti