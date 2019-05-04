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Ülkesine dönmek yerine hapse girmeyi istedi, uyuyan iş arkadaşını boğdu

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Pakistanlı bir işçinin, ülkesine gönderilmemek için uyuyan iş arkadaşını öldürerek hapse girdiği öne sürüldü.
Ülkesine dönmek yerine hapse girmeyi istedi, uyuyan iş arkadaşını boğdu

Dubai’de İngilizce yayın yapan Khaleej Times gazetesinin aktardığına göre, Dubai Asliye Mahkemesi’nde görülen davada, 27 yaşındaki inşaat işçisi Hindistanlı iş arkadaşını bez parçasıyla boğarak öldürmekle yargılandı.

 

Mahkeme tutanaklarına göre işçi, kardeşiyle yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle ülkesine geri dönmek istemediğini ve bunun için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu söyledi. İşçi, cinayet suçunu kabul etti.

Polis raporlarına göre olay 26 Şubat’ta Nad Al Hamar yakınlarındaki bir inşaatta gerçekleşti. Polis şefinin anlattığına göre, işçi verilen mola sırasında uyuyan arkadaşını boğdu. Olay yerine vardıklarında zanlıyı, öldürdüğü arkadaşının yanında ve elinde bez parçasıyla bulduklarını aktaran polis şefi, adamın hastaneye yetiştirilirken ambulansta yaşamını yitirdiğini söyledi.

'PİŞMAN DEĞİLDİ'

Polis şefi, “Kurbanı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ülkesine geri dönmemek için hapse girmek istediğini söyledi. Adamın onu çıplak görüntülediğini ve fotoğraflarını da Pakistan’daki kardeşine gönderdiğini iddia eden zanlı bu nedenle kardeşi tarafından tehdit edildiğini belirtti. Hapse girmek için her türlü suçu işleyebileceğini öne sürdü” dedi.

Şef, olayın ardından oldukça normal davrana zanlının, herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği de ekledi.

Duruşmaya 13 Mayıs’ta devam edilmesine karar verildi.

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