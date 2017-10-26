Uluslararası koalisyon: Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapmayacağız

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında arabuluculuk görevi üstlenmeyeceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir koalisyon yetkilisi, "Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapılması askeri değil, siyasi bir sorun. Bu nedenle arabuluculuk için ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvurulmalı" dedi.

Yetkili, koalisyonun Iraklı taraflar arasında şiddet olayları yaşanmasına ve istikrarı bozucu askeri eylemlere karşı çıktığını da belirtti.

Yetkili, "Biz, IŞİD'le mücadeleye ve güçlü, refah ve toprak bütünlüğü korunan bir Irak'a odaklanmış durumdayız. Bölgedeki sürecin tüm aktörlerini bu ortak hedefe odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.