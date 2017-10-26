 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.703
  • Altın 154,673
  • Dolar 3,7604
  • Euro 4,4276
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAIrak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon

Uluslararası koalisyon: Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapmayacağız

» »
Uluslararası koalisyon: Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapmayacağız
ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında arabuluculuk görevi üstlenmeyeceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir koalisyon yetkilisi, "Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapılması askeri değil, siyasi bir sorun. Bu nedenle arabuluculuk için ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvurulmalı" dedi.

Yetkili, koalisyonun Iraklı taraflar arasında şiddet olayları yaşanmasına ve istikrarı bozucu askeri eylemlere karşı çıktığını da belirtti.

Yetkili, "Biz, IŞİD'le mücadeleye ve güçlü, refah ve toprak bütünlüğü korunan bir Irak'a odaklanmış durumdayız. Bölgedeki sürecin tüm aktörlerini bu ortak hedefe odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Peskov: "Türkiye, eylemlerini Rusya'yla koordine ediyor"25 Ekim 2017 Çarşamba 14:54
  • Akdeniz'de 2017 bilançosu: 2 bin 800 ölüm25 Ekim 2017 Çarşamba 14:13
  • Erbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
  • Peşmerge ile Irak güçleri arasında çatışma24 Ekim 2017 Salı 16:14
  • Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz24 Ekim 2017 Salı 16:02
  • Kuzey Irak'ta seçimlere 8 ay erteleme24 Ekim 2017 Salı 14:14
  • Suriye: Rakka’nın kurtarılması bir tiyatro oyunu24 Ekim 2017 Salı 09:23
  • Suriye: "Türkiye'nin İdlib'e girmesi düpedüz saldırganlık"23 Ekim 2017 Pazartesi 16:03
  • İbadi'den ABD'ye: Kimsenin içişlerimize karışma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:39
  • Caferi, Rusya'da: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti