Ümit Özdağ: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım; yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yapmalarına saatler kala, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yapmalarına saatler kala, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdağ CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımını alıntılayarak, "Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." dedi.

CHP Gençlik Kolları, "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla duvarları boyadı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı alıntılayan Özdağ, "İçişleri Bakanı" mesajı verdi.

Özdağ'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."