Ümit Özdağ: İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Özdağ tüm seçmenlere, "Değerli yurttaşlar anne ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin 'göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayı'ta 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya destek verin ve Kemal kKılıçdaroğlu'na oy verin. Bu Türkiye'nin 'göçmenistan' olmamasının tek yolu" çağrısında bulundu.

Toplantı öncesi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. ikili görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu: Bir metin hazırlandı, imzalar atıldı

İlk sözü Kılıçdaroğlu aldı. CHP lideri, "Bir metin hazırlandı. İmzalarımzızı attık. O metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Türkiye'nin 'göçmenistan' olmamasının tek yolu

Özdağ, "Nasıl bir yüzücünün bacaklarına yirmişer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi bir yüzücü olursa olsun yüzemez ise, bir ülke de 13 milyon sığınmacı ile ekonomisini güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatandalarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo atandaşımıza erişmemizi engelledi. Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm, iki adayın 28’inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınamcıların vatanlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Ve Zafer Partisi’nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun dönen Suriyelilerin Suriye’de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan çözecek bir model üzerinde kendisi ile fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik" dedi.

Özdağ tüm seçmenlere şöyle seslendi:

"Değerli yurttaşlar anne ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin 'göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayı'ta 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya destek verin ve Kemal kKılıçdaroğlu'na oy verin. Bu Türkiye'nin 'göçmenistan' olmamasının tek yolu."