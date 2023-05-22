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Ümit Özdağ'la görüşen AKP'li Kurtulmuş'tan sığınmacı açıklaması

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AKP'li Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, görüşme sonrası açıklama yapıyor.
Ümit Özdağ'la görüşen AKP'li Kurtulmuş'tan sığınmacı açıklaması

AKP'li Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, görüşme sonrası açıklama yapıyor.

AKP'li Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi rahat şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. 

Türkiye'nin meselelerinden birisi göçmenler meselesidir. Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye'nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Ama Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınır var. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz. 

Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde. Bir an önce gönüllü ve güvenli geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Sayın Kılıçdaroğlu, 10 milyon Suriyeli getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz dedi. Bu doğru değil. Resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun iki katını söyledi. Yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

Ümit Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık. 

Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır. 

Ama faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak. 

(Arapça konuşan seçmen) Numan Kurtulmuş: Ben videoyu görmedim ama Türkiye'de sayıları çok abartıldığı gibi olmayan, vatandaşlık kazanmış olan az sayıda Suriyelinin de T.C. vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. T.C. vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün mü? Ben videoyu bilmiyorum... Görmediğim bir şeyi cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama T.C. vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı var. 

Ümit Özdağ: Videoyu gördüm paylaştım. A Haber teliften dolayı videoyu kaldırtmışlar hesabımdan. Hakikaten Türkçe bilmeyen insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Afganistan'da doğmuş, Türk vatandaşı oy kullanıyor, böyle şeyler görüyoruz. Bu demokratik değil. Vatandaşlık verilenler 10 sene süre geçmeden Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık verilmesin. 

(Görev teklif edildi mi) Tekrar görüşeceğiz ama herhangi bir teklif yok.  

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