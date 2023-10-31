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SON DAKİKAGazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor

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UNICEF: Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. 940 çocuğun kayıp olduğu rapor edildi. Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor.
UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğini belirterek “Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor” dedi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

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