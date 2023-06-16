Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Ünlü oyuncu Al Pacino ve kız arkadaşı Noor Alfaallah bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü oyuncunun temsilcileri bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi.

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Al Pacino’nun, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı ile bir bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Nihayet ünlü oyuncu, 83 yaşında bebeğini kucağına aldı.

TMZ’nin haberine göre, ikili çoktan hastaneden bile çıktı. Çifte yakın kaynaklar Noor’un kısa süre önce doğum yaptığını ve her iki ebeveynin de çok mutlu olduğunu söylüyor.

Al Pacino’nun temsilcileri ise yaptıkları açıklamada; Pacino ve 29 yaşındaki Alfaallah’ın çocuklarına Roman Pacino adını verdiğini söyledi.

Oscar ödüllü oyuncunun ikisi Beverly D’Angelo’dan ve biri Jan Tarrant’tan olmak üzere üç çocuğu daha var.