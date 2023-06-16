  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.53
  • Dolar 23.6016
  • Euro 25.8132
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oldu

»
Ünlü oyuncu Al Pacino ve kız arkadaşı Noor Alfaallah bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü oyuncunun temsilcileri bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Al Pacino’nun, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı ile bir bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Nihayet ünlü oyuncu, 83 yaşında bebeğini kucağına aldı.

TMZ’nin haberine göre, ikili çoktan hastaneden bile çıktı. Çifte yakın kaynaklar Noor’un kısa süre önce doğum yaptığını ve her iki ebeveynin de çok mutlu olduğunu söylüyor.

Al Pacino’nun temsilcileri ise yaptıkları açıklamada; Pacino ve 29 yaşındaki Alfaallah’ın çocuklarına Roman Pacino adını verdiğini söyledi.

Oscar ödüllü oyuncunun ikisi Beverly D’Angelo’dan ve biri Jan Tarrant’tan olmak üzere üç çocuğu daha var.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Picasso’yu terk eden tek kadındı: Ressam Françoise Gilot hayatını kaybetti14 Haziran 2023 Çarşamba 21:58
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde ‘Paraya Hayır’ oyunu sahnelendi14 Haziran 2023 Çarşamba 14:24
  • Amber Heard, Johnny Depp’e 1 milyon dolarlık borcunu nihayet ödedi14 Haziran 2023 Çarşamba 12:12
  • Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes’ın son paylaşımı olay oldu13 Haziran 2023 Salı 15:58
  • Ünlü komedyen Ricky Gervais, ölüm tehditlerine karşı güvenliğini artırdı12 Haziran 2023 Pazartesi 21:00
  • Adem Kavaz İle Sille Sanat Sarayının 12. Yılında Dördüncü Sergi12 Haziran 2023 Pazartesi 16:06
  • Ünlü keman virtüözü Suna Kan 86 yaşında vefat etti11 Haziran 2023 Pazar 16:21
  • Disney, 115 bin dolarlık dünya turunu yeniden satışa çıkarıyor11 Haziran 2023 Pazar 16:20
  • Netflix'teki yeni korku filmi izleyicilerin uykularını kaçırdı11 Haziran 2023 Pazar 14:45
  • Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi10 Haziran 2023 Cumartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti