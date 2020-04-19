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Ünlü oyuncu Nick Cordeo, koronavirüs nedeniyle bacağını kaybetti

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Ünlü oyuncu Nick Cordeo, koronavirüs nedeniyle bacağını kaybetti
Ünlü oyuncu Nick Cordeo, koronavirüs nedeniyle bacağını kaybetti

Broadway oyuncusu Nick Cordeo’nun eşi, koronavirüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

CNN’in haberinde, Tony Ödülleri’ne aday gösterilen oyuncunun iki haftadan uzun süredir koronavirüsle mücadele ettiği aktarıldı. Oyuncunun eşi Amanda Kloots, Cordeo’nun sağlık durumuna dair Instagram hesabından paylaşımlar yaparak hayranları bilgilendiriyordu.

Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordeo’nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi. Cordeo’nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediği aktarıldı.

Kloots, sorunları gidermek için aldığı kan seyrelticilerin oyuncunun kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu ifade etti. 

Oyuncunun, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı belirtildi. 

Kloots cumartesi günü, “Ona kan pıhtılaşması nedeniyle kan seyreltici verdiler, ne yazık ki kan seyrelticiler başka problemlere neden oldu” dedi. 

Sağ bacağı bugün kesilecek.

Kloots, Instagram hesabından başlattığı #wakeupnick (uyan Nick) hashtag’iyle hayranlarından destekleyici videolar paylaşmasını istedi. Cordeo’nun eşi cumartesi ameliyata dair paylaştığı gönderide Cordeo’nun durumunun iyi olduğunu belirtti. 

Ameliyatın üstesinden geldi ve bu gerçekten büyük çünkü vücudu epey zayıftı. Umarım rahatlayacak ve dinlenecek.

Oyuncunun arkadaşlarının GoFundMe üzerinden kampanya başlatarak hastane masraflarını ödemesi için yardımcı olduğu belirtildi.

Kloots, “Gerçekten çok sevindim, elinden geldiği kadar destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

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