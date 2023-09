Başbakan Ünal Üstel, 13’üncü Spor Şurası öncesinde Şura Genel Sekreterliği’ne atanan Hüseyin Ekmekçi ile bir araya gelerek süreci başlattı. Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı hazır bulundu. Başbakan Ünal Üstel, tecrübeli ve ülke sporunu yakından tanıyan bir ekiple şura için start verildiğini belirterek, ekibe başarılar diledi. Kendisinin de her aşamada ülke sporuna destek verdiğini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Bu nedenle şura ve sonuçlarını çok önemsiyorum. Bu ekibe desteğimiz güçlü. Tesisleşme ve alt yapı yanında, spor yapan insan sayımızın artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. 2024 bütçesi tesisleşme anlamında da güçlü bir kaynak içeriyor. Bu anlamda da şura bizlere yol gösterecek Bu nedenle bu güçlü ekip ile birlikte, tüm federasyonlarımızın gerekli özeni göstermelerini bekliyorum” dedi. Spordan da Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da yaptığı konuşmada, Spor Şurası’na büyük önem verdiklerini vurguladı. 7- 8- 9 Kasım tarihlerinde yaklaşık 400 kişilik bir katılımla sporun tüm paydaşlarını bir araya getireceklerini anlatan Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in her aşamada kayıtsız desteği olduğunu söyledi. Hüseyin Cahitoğlu, “Şura’da önümüzdeki yılların spor politikası belirlenecek. Bu nedenle ciddi ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sürecin sonunda doğru bir yol haritası ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu. Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi ise, “Fahri bir görev ancak son derece önem veriyorum. Bu görevi uygun gören Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’e teşekkür ediyorum” dedi. Hüseyin Ekmekçi, amaçlarının uzun bir aradan sonra toplanacak spor şurasının, gelecek yıllarda ülke sporuna her anlamda doğru bir yol haritası çizmek olduğunu söyledi. Hüseyin Ekmekçi ayrıca, Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Sütçü ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ile birlikte her gün mesai yaptıklarını vurgulayarak, “Her anlamda sporun ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Şura hepimiz için, spora gönül veren herkes için önemli bir fırsat. Tüm federasyon başkanlarımız ve spora gönül verenlerle iyi bir ekip olacağız ve geleceğe doğru bir yol haritası bırakacağız” ifadelerini kullandı.