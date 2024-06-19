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Üstel: Birlik İçinde, İstikrarla Yola Devam Ediyoruz

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel bayramın son gününde Girne'de halk ve partililerle bayramlaştı....
Üstel: Birlik İçinde, İstikrarla Yola Devam Ediyoruz

Eşi Zerrin Üstel, bakanlar, milletvekilleri ile birlikte bayram tebriği kabul eden Ünal Üstel, bayram ziyaretine gelenlerle sohbet etti.

UBP Girne İlçe Binası’nda bayramlaşma vesilesiyle uzun kuyruklar oluştu.

“PARTİLİMİZİN DESTEĞİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR”

Bayram süresince her bölgeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştuklarını belirten Ünal Üstel, yoğun katılımın ve kendilerine yönelik büyük ilginin, kendilerine daha da güç kattığını söyledi.

Üstel “ Hizmetlerimizin, çabalarımızın karşılığını gördükçe moral ve motivasyonumuz daha da artıyor. Devletimiz için, ülkemiz için  kararlılıkla, doğru politikaları  uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ GİRNE’DE DE GÖSTERDİK"

Bölgesel ziyaretlerde, partilinin heyecanı ve istikrar talebinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, şöyle konuştu:

Bayramın son gününü Girne’ye ayırdık. Her bölgede olduğu gibi Girne’de de partilimizin yoğun ilgisini, samimi desteğini bir kez daha gördük. Birliğimiz, beraberliğimiz sürdükçe, partimizin ve hükümetimizin uygulayıcı gücü de artacaktır.

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