Ülkedeki üniversitelerde eğitim görmek için Türkiye’den gelecek öğrenci sayısı kontenjanı artırılıyor... Konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de konuşan Başbakan Üstel, “Türkiye’den buraya daha çok öğrenci gelmesini sağlayacağız” dedi.

Eğitimde bir açılım yapacaklarını kaydeden Üstel, “Türkiye’deki, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yetkilileri açılımla ilgili istişareler yaptık” dedi.

Üstel, Türkiye’den KKTC üniversitelerine gelecek öğrenci sayısı kontenjanının artırılacağını belirterek, “Hem de kontenjan artırılacak hem de üniversitelerimizdeki bölümler çoğaltılacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den buraya daha çok öğrenci gelmesini sağlayacaklarını dile getiren Üstel, “Bazı ülkelerden ülkeye gelemeyen öğrencilerden dolayı oluşan açığı Türkiye’den gelen öğrencilerle kapatmış olacağız” diye konuştu.