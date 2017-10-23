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Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Surlariçi'ndeki çocuklara dersler

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Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Surlariçi'ndeki çocuklara dersler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan ailelerin çocuklarına Taşev'de çeşitli dersler veriliyor.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların okul sonrasında vakitlerini kaliteli geçirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla, çocuklara, merak, beceri ve bilgilerini artırıcı dersler düzenleniyor.

“MasterKids” programı adı altında verilen derslerin sonuncusunda, çocuklara, “roketler – deneyler ve roket patlaması” anlatıldı.

Derste, çocuklarla önce bildikleri taşıtlar üzerine konuşuldu. Ardından hava ve uzay taşıtları ve özellikleri anlatıldı. Uzayda astronotların giydiği kıyafetleri ve görevleri inceledi. 

Kilitli kapaklı kap ve efervesan ilaç ile deney roketi yapılıp, fırlatıldı. 

Konuyla ilgili açıklamasında toplumda her seviyedeki ailelerin çocuklarına kaliteli eğitim vermenin  önemine dikkat çeken Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi. 

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