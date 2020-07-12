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Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 21'e yükseldi

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Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 21'e yükseldi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 21'e yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha bulunmasıyla ölü sayısı 21'e ulaştı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cansız bedenlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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