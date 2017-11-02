Ve Berova İstifa etti, DP 4 vekile düştü

Özdemir Berova Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden ve DP'den istifa etti.

Özdemir Berova Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden istifa etti.

Berova yaptığı yazılı açıklama ile istifa mektubunu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sunduğunu açıkladı.

Berova’nın yazılı açıklaması şöyle;

“Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde bana tevdi edilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldığıma ilişkin istifa mektubunu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’a sunmuş bulunmaktayım.

Ayrıca 2013 yılında DPUG ‘den milletvekili seçilmem ile başlayan ve daha sonra DP Milletvekili olarak sürdürdüğüm Demokrat Partiden istifamı Sayın Başkan Serdar Denktaş’a yazılı olarak ilettim.

DPUG’den seçilmiş bir milletvekili olarak görev süremin sonuna geldiğim bu günde DP ‘deki görevimi eksiksiz bir şekilde tamamlamış olduğum inancındayım. Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde Demokrat Partiye seçim çalışmalarında başarılar dilerim. Dört buçuk yıldır yaptığım milletvekilliği süresince yürütme ve yasamada ülkemizin geleceği adına katkı koyduğuma inanıyorum.

Bu süreçte Milli Eğitim veKültür Bakanlığı görevinde çocuklarımızın geleceği ve devletimizin varlığı adına ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim tüm çalışmalar toplumun menfaati için olmuştur. Bakanlık görevini devir aldığım gün giyilen gömleğin ateşten olduğunu bilerek hareket ettim.

Hükümet programı çerçevesinde davam ; ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir kişi olarak hizmet vermek adına olmuştur. Devletimizin varlığının devamının teminatı olan öğrencilerimizin yani geleceğimizin teminatlarının daha güzel günlere taşınması adına bakanlık olarak ortak bir amaç için çalıştık.Bu çalışma surecindeki tüm mesai arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim.

Bundan sonraki siyasal yaşamımı ileride de her zaman ülküsünü kurduğum sağda birleşmenin inancıyla Ulusal Birlik Partisinde (UBP) devam etme kararlılığındayım.

Bilhassa son iki haftalık süreçte bana her türlü desteği veren tüm arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim.”