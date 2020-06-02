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Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"

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ABD'de yaşayan Vedat Milor, George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine karşı başlayan eylemlerle ilgili 'Irkçılık kapitalizmin bir parçası. Alt gelir grubu beyazlar ırkçı olmaya devam edecekler.
Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"

ABD'de yaşayan gastronomi yazarı Vedat Milor, George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine karşı başlayan eylemlerle ilgili paylaşım yaptı.

Milor sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kapitalizmi sömürgecilikten ayrı değerlendirebilmek imkansız. Sömürgecilik de doğası gereği ırkçı. Irkçılık kapitalizmin bir parçası. Alt gelir grubu beyazlar ırkçı olmaya devam edecekler. Bu açıdan baktıkça da asıl hadiseyi, yani sınıf savaşını farkedemeyecekler. ABD’deki aşırı muhafazakar eyaletlere baktığımızda cidden Afrika kökenli vatandaşların bedenlerine tahammül dahi edemeyen, çocuklarının onlarla evlenmesinden ziyade ölmesini yeğleyecek ırkçıların sayısı hayli fazla. Ülke genelinde ise ırkçılığın kurumsal hale geldiğini görüyoruz.

Tabii bu tek sebebi değil. Daha kompleks. Ama vaziyet bu olunca düşük gelir grubuna mensup beyazların süregelen sınıf savaşlarına vakıf hale gelmesi zor. Geçenlerde hayatını kaybeden Harvardlı iktisatçı Alberto Alesina’nın bulgularını hatırlayalım: ABD’de sosyal devlet anlayışının gelişmeme sebeplerinden biri ırk açısından aşırı polarize bir toplum olması."

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