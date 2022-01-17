Venezuela hiperenflasyondan çıktı

Venezuela, hükümetin para basma hızını yavaşlatması ve ABD dolarının ülkede tercih edilen para birimi haline gelmesiyle, dünyanın en uzun süreli hiperenflasyonlarından biri olan dört yıllık bir hiperenflasyon krizini kırdı.

Venezuela Merkez Bankası’na göre, fiyatlar Aralık ayında aylık yüzde 7,6 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek enflasyon oranının Ocak 2021'de yüzde 46,4 olarak kaydedildiği ülkede böylece hiper enflasyondan çıkış şartı olarak kabul edilen üst üste 12 ay yüzde 50'nin altında enflasyon koşulu sağlanmış oldu.

Venezuela’da hiperenflasyon 2017’den beri devam ediyordu.

Böylece 2021’de kaydedilen aylık enflasyon oranları çoğu ekonomistin hiperenflasyonu tanımlamak için yaygın olarak kullandığı eşik olan yüzde 50’nin altında kaldı. Venezuela yıllık bazda 2021’i yüzde 686,4 enflasyonla kapattı.

Hiperenflasyondan çıkışa rağmen ülke hâlâ dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip.

PARA BASMAYI BIRAKTILAR

Caracas’taki Katolik Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Ronald Balza Cuma günü yaptığı açıklamada, “Venezuela’nın hiperenflasyonu geldiği gibi gitti” dedi. Balza, “Hükümet herhangi bir önlem almadı, sadece buna neden olan şeyi, hızlandırılmış para basımı yoluyla kendini finanse etmeyi bıraktı” diye konuştu.

Para basımındaki azalma aynı zamanda hükümet harcamalarındaki kısıtın bir sonucu. Venezela’da mali açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı da son bir yılda üçte iki oranında azaldı.

DOLAR GAYRİRESMİ PARA BİRİMİ OLDU

Ayrıca ülkenin ulusal para birimi olan bolivar yerine, gayri resmi olarak ABD doları yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bloomberg’e göre ülkedeki işlemlerin yüzde 60’ından fazlası dolarla yapılıyor.

Caracas’taki Central Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Luis Oliveros konu ile ilgili, “Bolivardaki enflasyon hala önemli olsa da fiyatlarda neler olup bittiğine dair tüm bilgileri yakalayamıyor. Dolar cinsinden fiyatlara dikkat etmemiz gerekli” dedi.

HİPER ENFLASYON NEDİR?

Hiperenflasyon fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve çok hızlı bir şekilde yükselmesidir. Ekonomist Phillip Cagan aylık enflasyonun yüzde 50’yi aşmasını ve bu oranın 12 ay boyunca devam etmesini hiperenflasyon olarak adlandırıyor.

Ekonomistler genellikle Cagan’ın hiperenflasyonun aylık enflasyon oranı yüzde 50’yi aştığında meydana geldiği yönündeki açıklamasını referans kabul ediyor.