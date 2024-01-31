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Venezuela'da muhalif ismin yasaklanmasının ardından ABD yaptırımları geri getiriyor

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Venezuela Yüksek Mahkemesi cuma günü, bu yıl yapılacak seçimlerde Maduro'nun ana rakibi Maria Corina Machado'ya verilen 15 yıllık kamu görevi yasağını onayladı.
Venezuela'da muhalif ismin yasaklanmasının ardından ABD yaptırımları geri getiriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Veneuzuela Devlet Başkan Nicolas Maduro'nun muhaliflerinin seçimlere katılmasını yasaklamasının ardından, petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik yaptırımları yeniden uygulayacağı konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Maduro'nun Ekim ayında Barbados'ta muhalefetle varılan anlaşmayı ihlal ettiğini söyleyerek, Amerikalıların Venezuela'nın enerji sektörüyle iş yapmasına izin veren lisansı sona erdirmek için bir tarih verdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, "Maduro ve temsilcileri ile muhalefetteki Üniter Platform arasında, özellikle de tüm başkan adaylarının bu yılki seçimlerde yarışmasına izin verilmesi konusunda ilerleme sağlanamadığı için lisans süresi 18 Nisan 2024'te dolduğunda yenilemeyecek" dedi.

ABD daha önce, Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven'in faaliyetlerine izin veren başka bir lisansı derhal iptal edeceğini açıklamıştı.

Miller, "Uluslararası toplumla ve Venezuela'daki tüm barışçıl demokratik aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz ve Barbados anlaşmasındaki ilkelere dönüşü teşvik etmek için elimizdeki mekanizmalardan yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi cuma günü, bu yıl yapılacak seçimlerde Maduro'nun ana rakibi Maria Corina Machado'ya verilen 15 yıllık kamu görevi yasağını onayladı.

Mahkeme ayrıca daha önce iki kez başkan adayı olan Henrique Capriles'in de bu seçimler için uygun olmadığına karar verdi.

2019'un başlarında, ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin adilliği ile ilgili endişelerin ardından Maduro'nun gayri meşru olduğunu ilan etti. Batı ve Latin Amerika ülkelerinin çoğu, dönemin muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru lider olarak tanıdı. Ancak yıllarca süren yaptırımlar ve diğer baskılar siyasal sistem, ordu, Küba, Rusya ve Çin'in desteğini alan Maduro'yu yerinden etmeyi başaramadı.

Başkan Joe Biden yönetimi, başlangıçta Trump'ın yaptırımlarını sürdürdükten sonra geri adım attı. Barbados anlaşmasının ardından ABD, Chevron'a Venezuela ile iş yapması için yeşil ışık yaktı ve Maduro ile Amerikalıları serbest bırakan bir mahkum takası ayarladı.

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