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Venezüella 1 Mayıs'ta asgari ücrete yüzde 300 zam açıkladı. 1 doların altında olan aylık gelir, 2.50 dolara çıktı. Ülkede etin kilosu yaklaşık 3.75 dolar

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu yıl iki kez zam yaptığı asgari ücrette yine artışa gidildi ama 1 Mayıs'ta açıklanan bu zam, halkın 1 kilo et almasına bile yetmeyecek.
Venezüella 1 Mayıs'ta asgari ücrete yüzde 300 zam açıkladı. 1 doların altında olan aylık gelir, 2.50 dolara çıktı. Ülkede etin kilosu yaklaşık 3.75 dolar

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu yıl iki kez zam yaptığı asgari ücrette yine artışa gidildi ama 1 Mayıs'ta açıklanan bu zam, halkın 1 kilo et almasına bile yetmeyecek.

Uluslararası yaptırımların merkezinde olan, yakın tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşayan ve enflasyon oranı konusunda tüm dünyada ilk sırada bulunan Venezüella'da yeterli olmasa da bu durumla başa çıkabilmek için yeni bir adım atıldı.

Çalışma Bakanı Eduardo Pinate, başkent Caracas'taki 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğinde, asgari ücretin yaklaşık 3 katına çıkarılacağını açıkladı.

Böylece 1.8 milyon bolivar (yaklaşık 1 dolar) olan asgari ücret 7 milyon bolivara (2.50 dolar) çıkmış oldu. Ülkede etin kilosu yaklaşık 3.75 dolar.

Pinate, memurlara verilecek gıda takviyesiyle birlikte asgari ücretin 3.50 dolara çıkacağı 'müjdesini' de verdi. Venezüellalılar bu parayla 1 kilogram peynir ve 1 litre süt alabiliyor.

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