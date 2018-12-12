Voleybol onun hayatı

Küçük yaşta Voleybol oynamaya başlayan ve Şu anda Türkiye milli takımına seçilen Merve Çelebi ile başarılarını yaptığımız özel röportajda kaleme aldık.

Voleybol sevginiz nasıl başladı?

Ortaokulda değirmenlik lisesinde teneffüslerde ablamın voleybol oynadığını izlerken sevmeye başladım. Daha sonra beden eğitimi öğretmenimiz. Gülden Oktay voleybol olan sevgimi fark ederek ilk olarak okulun voleybol takımında oynamaya başladım. Daha sonra ise hocamın ön ayak olması ile profesyonel olarak ilk adımımıise Vakıflar Spor Kulübünde atmış oldum. Beden Eğitimi Öğretmenim okulda ne kadar önemli olduğumu da ayrıca vurgu yaptı.

Ailenin desteği Nasıl Oldu?

Vakıflara başladığım zaman annem en büyük destekçilerimden biriydi. Daha sonra ise Voleybola gönüllendim ve artık aile olarak yaşam tarzımız oldu.

Ülkemizdeki Voleybolun Hakkında ne düşünüyorsun?

Ülkemizde kaliteye bakılacak olursa diğer ülkelere göre daha amatörce gençlerimize baktığımız zaman çok fazla yetenekli bireylerimiz var ama ileriki yaşlarında gerekli desteği ve tesisi bulamadıkları için kaybolup gittikleri gözlemliyorum ancak şuanki oynadığımız lige baktığımızda kulüpler yabancı transferi yaparak iç rekabeti oluşturuyor ve bu bizim performansımızı yukarıya çekiyor.

Voleybolda Hiç Unutmadığın Başarılar?

Çamlıkta yaşadığım iki yıl üst üstte olan büyük kadınlar ligi şampiyonluğu ve Türkiye de Sinop’ta düzenlenen plaj voleybol ligindeki Türkiye şampiyonluğum.

Voleyboldaki Hedeflerin Nelerdir?

Herkesin mutlaka bir hayali vardır ve bu hayaller doğrultusunda hedeflerini koyar ilk olarak hedefim Türkiye’de oynayıp şampiyon olmaktı ve bunuda gerçekleştirdim. Daha sonra ise milli takım kapıları aralandı.Avrupa ve dünya şampiyonası oynadım ve şu anki hedefim dünya şampiyonluğunda derce elde edip ülkemi onurlandırmamdır.

Milli takıma seçildiğiniz zaman ne hissettiniz?

En büyük mutluluklarımdan biride böyle bir şeyin gerçekleşeceğine kimse inanmazdı.Yıllarca bunun hayalini kurdum en önemlisi çok çalıştım,hiçbir zaman pes etmedim ve bildiği yolda ilerledim.Tabiiki bu benim için kolay olmadı. Ama emiğimin karşılığını alabilmek çok ayrı bir duygu ve ülkemi temsil etmekte çok gurur verici.

Teşekkür etmek İstediklerim

İlk Önce en büyük destekçim olan aileme,şu anda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığım Doğu Akdeniz Doğa ilkokuluna ve formasını terlettiğim LAÜ’ye sonsuz teşekkürlerimi iletirim.