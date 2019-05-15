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Volkan Konak'tan AKP'li Göksu'ya: Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da...

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Şarkıcı Volkan Konak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Trabzon'la ilgili 'Yunan' benzetmesine sözlerine tepki gösterdi. Konak, "Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da... Lakin ırkçı olmak büyük terbiyesizliktir" dedi.
Volkan Konak'tan AKP'li Göksu'ya: Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da...

AKP Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İstanbul’da katıldığı bir iftar programında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için “Ne dedi Yunan medyası, ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bir dakika ya bu arkadaş nereli, CHP’nin adayı nereli? Nasıl oldu Yunan medyası, ‘İstanbul’un Yunan kazandı’ dedi bir ses çıkmadı? Olay büyük, hesap büyük kardeşlerim” ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu’nun sözleri tepki çekti. Trabzonlu sanatçı Volkan Konak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da… Lakin ırkçı olmak, patavatsız olmak, 3-5 oy için ‘Trabzonlu Yunan kökenlidir’ diye ima etmek büyük terbiyesizliktir. Biz vatan sevgimizi kimseye sorgulatmayız evelallah. Belediye başkanı işine baksın, büyük laf etmenin altında kalır sonra” ifadelerine yer verdi.

Lermi: ‘Keşke yunan kazansaydı’ diyenin cenazesinde buluştular

Trabzonlu şarkıcı Apolas Lermi de Göksu’ya Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi. Lermi, “Bir Trabzonlu yobazlığa boyun eğmeden başarılı oluyorsa onların gözünde ‘Yunan, Pontus, falan-filan’ oluyor… Zamanında beni de ‘Pontusçu Şarkıcı’ diye manşetlere taşıyan yine bu yobazlardı… Oysa ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen kişinin cenazesinde buluşan onlardı…” dedi.

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