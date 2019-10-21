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Vücudu kendi kendine bira üretiyor, sarhoş oluyor

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ABD’de yaşayan 46 yaşındaki bir kişinin vücudu, çok nadir görülen bir hastalığa bağlı olarak kendi kendine bira üretmeye başladı. Yedikleri alkole dönüşen ve yemek yedikçe sarhoş olan kişi, hastalığı nedeniyle işinden de oldu.
Vücudu kendi kendine bira üretiyor, sarhoş oluyor

Euronews’ten Enis Günaydın’ın haberine göre, 'Auto-brewery sendromu' (Türkçe: kendi kendine mayalanma sendromu) veya 'gut fermantasyonu sendromu' şeklinde isimlendirilen bu hastalık, sindirim sisteminde alkol üretilmesine neden oluyor.

 

New Scientist dergisinin aktardığı habere göre Amerikalı adam, ilk etapta sarhoşluğun etkilerini hissetmeye başladı. Baş dönmesi, hafıza kaybı gibi etkiler sonucunda işinden istifa etmek zorunda kaldı. Ziyaret ettiği çok sayıda doktor hastalığını teşhis edemezken, bir psikiyatr da kendisine antidepresan ilaçları önerdi.

Ancak bu durum aslında çok nadir görülen bir hastalık. 'Auto-brewery sendromu' (Türkçe: kendi kendine mayalanma sendromu) veya 'gut fermantasyonu sendromu' şeklinde isimlendirilen bu hastalık, sindirim sisteminde alkol üretilmesine neden oluyor.

Hastalığa sahip olan kişi, yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoşluk yaşayabiliyor.

Yaygın maya bakterisi neden oluyor

2013'ten önce hakkında çok detaylı bilgi bulunmayan sendrom, ilk defa bu tarihte 61 yaşında bir Amerikalı'nın teşhis edilmesiyle gündeme gelmişti.

Araştırmacılar Barbara Cordell ve Justin McCarthy, yaptıkları inceleme sonucunda hastanın bağırsaklarında ekmek, bira ve şarap yapımında sıkça kullanılan 'Saccharomyces cerevisiae' türünde maya bulunduğunu tespit etmişti.

Cordell ve McCarthy, ardından hastaya mantar tedavisi ve düşük karbonhidrat rejimi uygulayarak sendromu yok etmeyi başardı.

Son 30 yılda yaklaşık 5 defa benzerine rastlanıldığını belirten araştırmacılar, yine de hastaların hayatı üzerinde büyük olumsuz etki yaratan bu sendrom hakkında farkındalığın artması gerektiğini savunuyor.

 

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