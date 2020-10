Vücuttaki Leke Problemine Dikkat !

Lekeli cilt benim en çok kafa yorduğum cilt problemlerinden birisi. Doğru adımlar atıldığında ve tedavi sonrasında bilinçli bir süreç geçirildiğinde sonuç almak mümkündür. Hatta sonucu kalıcı hale getirmekte mümkündür. Genelde tedavi olmak , bir kere de kurtulmak ve sonrasında kafa yormamak istiyorsunuz. Aslında geldiğiniz durumu stabilize etmek düşündüğünüz kadar zor değil. Gelelim lekeli ciltlerin bu dönem de neler yapması gerektiğine..

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte leke problemleri daha da artmaya ve göze batmaya başladı sanki. Bu aralar leke ile ilgili çok fazla talep ve soru alıyorum. Aslında henüz o kadar da dışarılara çıkmadık , tatillere ,hafta sonu gezilerine çıkmadık da. Demek ki yaz sonu çekeceğimiz var. Öncelikle şunu söylemeliyim ki artık yazın da lekeli cilde müdehale ediyoruz. Tabi her işlemi yapamıyoruz. Cildi güneşe karşı hassaslaştırmayacak bazı işlemlerle lekeyi kontrol altına almayı hedefliyoruz. Öncelikli kuralımız her zaman korunmak! Ama doğru korunmak. 30 faktörlük etkinliğini bilmediğiniz bir güneş kremini günde 1 kere kullanarak korunmuş sayılmazsınız. Bu kendinizi kandırmak olur. Güneşin lekeli ciltler da ya da lekeye eğilimli olan ciltler de etkili olan 4 farklı Işın türü vardır. UVA ve UVB bunlardan en çok duyduklarınız. ( Not: Buraya güneşin ışınlarını gösteren şema koyulacak ) Bu sebeple koruyucunuzun tam koruyuculu özellikli olması gerekmektedir. Hele ki o sırada cildiniz de bir müdehale varsa! Bilmediğiniz bir şey daha var ki o da bilgisayar , tv ve spot ışıklardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki hayatımız da bulunan bu ışıkların da cilt lekelerinin oluşmasına ve var olan lekelerin derinleşmesine sebep olmaktadır. Ve artık güneş koruyucular da bu etkenler gözetilerek üretilmeye başlandı. Bize düşen de doğru ürünü tespit edip günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek. Ben çoğu danışmanıma nemlendirici yerine güneş koruyucu öneriyorum. Çoğu koruyucunun nemlendirme , cilt tonu eşitleme ve koruma özelliği var. Bu sebeple de üst üste başka ürünleri kullanmaya da gerek kalmamaktadır. Hatta makyaja gerek olmayan cilt felsefesi ile yola çıktığımız bir çok danışanımızla bu kremlere geçtik ve fondötenleri bıraktık.

Bir diğer korunmaya yöntemi olarak özellikle hafta sonu gezilerinizde ve tatilleriniz de ne kadar iyi bir teknoloji ile üretilmiş olursa olsun koruyucuların yetmeyeceğini üzülerek söylemek zorundayım. Bu noktada şapka , özellikle göz çevresi morluğu olan kişiler de geniş çerçevesi olan bir güneş gözlüğü , şemsiye gibi gölge yaratacak faktörleri hayatınıza katmanız gerekecek. Koruma konusuna yeterince değindiysek geçelim ikinci adıma..

Müjde! Çok sık tatil yapmıyorsanız ve tatil tarihleriniz belirliyse lekeleriniz için çalışmaya devam edebiliriz. Örneğin, Diamond Shine Terapi tam bir leke düşmanıdır. Bu protokolü lekeli ciltlerde uyguluyorsak , kullandığımız temizleyiciden sürdüğümüz maskeye , enjekte edeceğimiz vitaminden kullandığımız lazerin yönetimine kadar bütün aşamalarda lekeli cilde özel çalışıyoruz. Zaten Diamond Shine nın en büyük özelliğinden birisi ciltte renk dengesi sağlamak. Leke oluşumunu engellemek , lekeye neden olan melanin pigmentini baskılamaktır. Bu neden önemli biliyor musunuz? Güneşin daha etkili olduğu yaz aylarında melanin pigmenti aktifleşir ve lekeleriniz daha görünür olmaya başlar ya da var olanlara daha görünür hale gelir. Yazın bu şekilde kontrol altına aldığımız lekeli cildin , kışın Işıl Işıl yapmak daha kolay olur.

Bir diğer yöntem de cildin kendi bariyerini güçlendirmektir. Bana sorarsanız güneş koruyucu kullanmak kadar önemli. Yıllar içerisinde dış etkenlere maruz bırakılarak DNA yapısı bozulmuş , gücünü ve dayanıklılığını yitirmiş cildi yeniden güçlendirmek ve yapılandırmak aslında yapılması gereken ilk iştir. Bu genelde de gözden kaçırılıyor. Bunun için de yapılacak en doğru işlemlerden bir tanesi deri altı dokularının ihtiyacı olan vitamin , mineral ve peptitlerle beslemektir.

Tüm bunların dışında daha agresif yöntemler için elbette ki kış aylarını bekliyoruz. Fakat yaz ayların da cildim için ne yapabilirim diyenler için bu bilgiler de burada dursun. Yazın leke tedavi olmaz diyip , ne de olsa kışın tedavi olacağım diye bol bol güneşlenip cildinize zarar vermeyin. Gelin yaz aylarında da cildinizi yeniden yapılandıralım.