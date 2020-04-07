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Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

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Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor
Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde 23 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren kademeli olarak kaldırılıyor.

Salgının ortaya çıkmasından sonra giriş ve çıkışların yasaklandığı kentte halk yarından itibaren şehir dışına çıkabilecek. Çin'de koronavirüs salgınının en fazla etkilediği kent olan Vuhan, ülkede en fazla can kaybının tespit edildiği merkez olarak da kayıtlara geçti.

Çin makamları Vuhan'da geçtiğimiz 14 günde sadece iki kişide koronavirüs görüldüğünü açıkladılar. Çin, epimediyi büyük ölçüde kontrol altına aldığını açıklamıştı.  

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